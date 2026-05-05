Creștere de 6,5% a costului standard pentru cheltuieli materiale în Educație: salariile rămân la același nivel

Executivul a aprobat marți creșterea cu 6,5% a costului standard pentru cheltuielile materiale din învățământul preuniversitar, în concordanță cu rata inflației prevăzută în bugetul de stat.

Guvernul a adoptat în ședința de marți majorarea costului standard per antepreșcolar, preșcolar și elev pentru anul 2026, cu 6,5% față de anul precedent. Potrivit Executivului, valoarea destinată cheltuielilor materiale – care include formarea continuă, bunurile și serviciile – va fi de 750 de lei.

„Pentru anul 2026, valoarea costului standard aprobat pentru cheltuielile materiale este de 750 de lei, în creștere cu 6,5% față de anul 2025, în conformitate cu rata inflației luată în calcul în cadrul Legii bugetului de stat”, a transmis Guvernul.

În ceea ce privește costul standard pentru cheltuielile salariale din învățământul preuniversitar de stat, acesta rămâne neschimbat, la 9.620 de lei, conform actului normativ aprobat.

Pentru reducerea diferențelor dintre mediul urban și cel rural, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP) a propus recalibrarea coeficienților de diferențiere aferenți costului standard. Excepție face nivelul gimnazial, unde coeficienții rămân 1 pentru urban și 1,15 pentru rural.