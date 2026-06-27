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Politica· 1 min citire

Criză în spitale, după deciziile lui Bolojan. 1.000 de oameni ar trebui angajați, dar posturile sunt blocate

Spital

Spital

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 07:02

Efectele măsurilor lui Bolojan au început să se resimtă și în spitale. Spitalul Județean Botoșani solicită Guvernului scoaterea la concurs a peste 900 de posturi, potrivit Realitatea PLUS.

E nevoie de zeci de medici, sute de asistenți medicali după ce la începutul anului tot mai multe cadre medicale au plecat din cauza măsurilor de austeritate. Anul trecut, peste 63 de mii de pacienți au ajuns la unitatea de primiri urgențe.

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