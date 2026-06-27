Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Criză în spitale, după deciziile lui Bolojan. 1.000 de oameni ar trebui angajați, dar posturile sunt blocate
Spital
Efectele măsurilor lui Bolojan au început să se resimtă și în spitale. Spitalul Județean Botoșani solicită Guvernului scoaterea la concurs a peste 900 de posturi, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 23:21Radu Marinescu, atac dur la adresa PNL - USR: ”Vor doar ei, minoritari și, dacă se poate, veșnici”
- 21:33Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, atac devastator la adresa lui Siegfried Mureșan: „Este principalul slugarnic al Ursulei von der Leyen, un vătaf!”
- 21:19Lia Olguța Vasilescu, ironii la adresa USR: „Nu pleacă de la putere nici dacă dau cu apă fiartă!”
- 21:13Criză politică majoră: AUR cere suspendarea președintelui Nicușor Dan după eșecul negocierilor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News