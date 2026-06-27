Criză în spitale, după deciziile lui Bolojan. 1.000 de oameni ar trebui angajați, dar posturile sunt blocate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 07:02

Efectele măsurilor lui Bolojan au început să se resimtă și în spitale. Spitalul Județean Botoșani solicită Guvernului scoaterea la concurs a peste 900 de posturi, potrivit Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ilie bolojanangajari spitale