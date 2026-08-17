Alexandru Rogobete, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan după întâlnirea cu șefa CCR: „Profesor în ipocrizie!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 09:15

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății și membru PSD, a lansat un atac fără menajamente la adresa lui Ilie Bolojan. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta îl acuză pe Bolojan că aplică o dublă măsură atunci când vine vorba despre independența Justiției. Rogobete susține că PNL și USR cer demisii și vorbesc despre pericolul asupra statului de drept doar atunci când sunt vizați adversarii lor politici. Când în centrul unei situații controversate apare Bolojan, spune social-democratul, aceiași „moraliști de serviciu” aleg să tacă.

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