Alexandru Rogobete, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan după întâlnirea cu șefa CCR: „Profesor în ipocrizie!”

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății și membru PSD, a lansat un atac fără menajamente la adresa lui Ilie Bolojan. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta îl acuză pe Bolojan că aplică o dublă măsură atunci când vine vorba despre independența Justiției. Rogobete susține că PNL și USR cer demisii și vorbesc despre pericolul asupra statului de drept doar atunci când sunt vizați adversarii lor politici. Când în centrul unei situații controversate apare Bolojan, spune social-democratul, aceiași „moraliști de serviciu” aleg să tacă.
„Ipocrizia politică are o nouă unitate de măsură: Bolojanul”
„Ipocrizia politică are o nouă unitate de măsură: Bolojanul”, și-a început Rogobete mesajul. Fostul ministru ironizează ceea ce numește „Alianța Bolofilă PNL–USR”, despre care spune că împarte verdicte și lecții de moralitate tuturor. Potrivit acestuia, atunci când alți politicieni ajung în situații sensibile, reprezentanții celor două partide cer imediat demisii. Când apare numele lui Bolojan, „sirenele democrației se opresc brusc”, iar scandalul este înlocuit de tăcere.
Rogobete a amintit că, în 2018, Ioana Ene Dogioiu critica întâlnirile dintre politicieni și judecătorii Curții Constituționale în dosare sensibile. El susține că Bolojan s-a întâlnit acum cu președinta CCR într-un context care a determinat CSM și conducerile instanțelor să ceară explicații publice. Cu toate acestea, afirmă fostul ministru, vocile care se prezintă drept apărătoare ale statului de drept nu au mai reacționat. „S-au ascuns, pentru că acum nu mai este vorba despre adversarii lor, ci despre șeful lor”, a scris Rogobete.
„Pentru voi - stat de drepți în fața șefului”
Social-democratul a continuat atacul printr-o serie de comparații dure. „Pentru ceilalți – demisia. Pentru voi – «să nu exagerăm»”, a transmis acesta. „Pentru ceilalți – suspiciune. Pentru voi – coincidență”, a adăugat Rogobete. Cea mai tăioasă acuzație a fost formulată la finalul comparației: „Pentru ceilalți – stat de drept. Pentru voi – stat de drepți în fața șefului”.
Fostul ministru susține că regulile trebuie să fie aceleași pentru toți, indiferent de partid sau de funcția ocupată. El i s-a adresat direct lui Ilie Bolojan și l-a acuzat că pozează în „profesorul de moralitate al României”, dar evită răspunsurile atunci când întrebările îl vizează personal. „România nu are nevoie de predicatori ai reformei și de profesori în ipocrizie”, a mai scris Rogobete. Mesajul s-a încheiat în aceeași notă dură: „Opriți Planeta!… să coboare Bolojan la prima!”.