Anca Alexandrescu, despre audierea lui Ilie Bolojan: „Este un semnal transmis PNL că va trebui să voteze un premier și un guvern”

Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel", a comentat, vineri, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași, în calitate de martor. Jurnalista a ridicat mai multe întrebări cu privire la întâlnirea pe care premierul ar fi avut-o la Palatul Victoria cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos și a susținut că este necesară clarificarea circumstanțelor în care aceasta a avut loc. Mai mult, Alexandrescu consideră că audierea lui Bolojan ar putea reprezenta, mai degrabă, un semnal politic transmis PNL, în contextul formării viitorului guvern: „Pur și simplu cred că mai degrabă este un semnal care i se dă lui Ilie Bolojan că va trebui să voteze PNL un guvern, care va fi probabil un premier și un guvern care probabil va fi desemnat lunia viitoare.”
„Am niște întrebări foarte mari în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în biroul lui Bolojan”
„Ar fi trebuit să facă declarații la presă de foarte multă vreme, însă acesta este stilul lui, sfidător, ironic, chiar și numai din priviri. Eu trebuie să fiu corectă și să spun că și Ilie Bolojan, chiar dacă astăzi a fost chemat în calitate de martor, așa cum ne-a comunicat purtătorul de cuvânt al Palatului Victoria, se bucură de prezumția de nevinovăție”, a spus jurnalista.
Jurnalista a afirmat că una dintre întrebările pe care le consideră importante este dacă întâlnirea de la Palatul Victoria a fost consemnată oficial în registrul de întâlniri.
„Însă eu am niște întrebări foarte mari în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în biroul lui Bolojan. Aș vrea să se lămurească dacă această întâlnire a fost consemnată în registrul de întâlniri, care este la Palatul Victoria. Nu am această informație deocamdată”, a afirmat aceasta.
Alexandrescu a precizat, de asemenea, că există semne de întrebare referitoare la relația dintre premierul demis și oamenii de afaceri care ajung să aibă întâlniri cu acesta.
„Apoi, de ce Ilie Bolojan are preferințe în ceea ce privește oamenii de afaceri”, a spus Anca Alexandrescu.
Ce spune jurnalista despre omul de afaceri Fănel Bogos
În ceea ce privește situația omului de afaceri Fănel Bogos, jurnalista a precizat că, în opinia sa, simplul fapt că acesta s-ar fi întâlnit cu Bolojan nu reprezintă în sine o acuzație și că stabilirea eventualelor fapte de natură penală revine procurorilor și, ulterior, instanțelor: „Eu nu cred că poate fi domnul Bogos acuzat că s-a dus la Palatul Victoria. Este un om de afaceri disperat, care, din cauza instituțiilor statului și a angajaților statului, a ajuns să facă aceste lucruri. Dacă s-au dat bani sau nu, asta va trebui să stabilească procurorii și, evident, după aceea judecătorii să judece.”
„Sunt niște lucruri care fac parte dintr-un sistem”
Anca Alexandrescu a vorbit ;i despre imaginea publică pe care Ilie Bolojan și-a construit-o în ultimii ani, afirmând că acesta a fost prezentat drept un politician care se luptă cu „sistemul”: „Însă sunt niște lucruri care fac parte dintr-un sistem. Tocmai domnul Ilie Bolojan ne vorbește și ne este prezentat de ani de zile - a băgat bani mulți în imaginea sa - ne-a spus, ne spun toți susținătorii - că el se luptă cu sistemul.”
În opinia jurnalistei, circumstanțele întâlnirii ridică semne de întrebare privind transparența.
„Ori, tocmai, dovedește prin acest comportament că nu face altceva decât să se comporte la fel ca cei care fac parte din sistem. Pentru că dacă era o chestiune transparentă, nu ar fi făcut această întâlnire pe ușa din dos. Nu ar fi făcut această întâlnire pe filieră de partid”, a declarat moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS.
Referirea la cazul Trăilă
Anca Alexandrescu a făcut referire și la situația Cristinei Trăilă, despre care a afirmat că este apropiată de Ilie Bolojan și că ar fi fost adusă de acesta la guvern și numită într-o funcție.
„Mă gândesc că totuși, dacă doamna Trăilă a fost pusă sub acuzare, există niște dovezi în acest sens că ceva s-a întâmplat. Doamna Trăilă este o apropiată a domnului Ilie Bolojan. Să nu uităm că el este cel care a adus-o la guvern și a pus-o acolo în funcție. Deci sunt niște întrebări la care Ilie Bolojan trebuie să răspundă”, a spus Anca Alexandrescu.
„Nu cred că i se va întâmpla ceva lui Ilie Bolojan”
Întrebată dacă apreciază că situația dată ar putea avea consecințe asupra lui Bolojan, Anca Alexandrescu a spus că nu crede că acesta va ajunge să fie pus sub acuzare.
„Nu cred că i se va întâmpla ceva lui Ilie Bolojan”, a răspuns ea.
Jurnalista a vorbit și despre ipoteza unei eventuale schimbări a calității procesuale și a susținut că, în opinia sa, audierea ar putea reprezenta mai degrabă un semnal politic
„Oricum, este o procedură foarte complicată și dacă i s-ar schimba încadrarea din martor în învinuit sau inculpat, ar trebui să aibă acordul președintelui Nicușor Dan. Sunt convinsă că ar da acordul, dar nu cred că se va întâmpla lucrul acesta.
Pur și simplu cred că mai degrabă este un semnal care i se dă lui Ilie Bolojan că va trebui să voteze PNL un guvern, un premier și un guvern care probabil va fi desemnat lunia viitoare”, a precizat jurnalista.
Care este "sigura soluție", în opinia sa?
Alexandrescu a afirmat că nu este de acord cu folosirea instituțiilor statului împotriva politicienilor și a remarcat poziția pe care AUR ar fi avut-o în raport cu situația lui Bolojan.
„Nu sunt de acord cu aceste practici. Lupt de împotriva acestor practici de ani de zile. Mă surprinde însă un lucru, că am văzut că AUR, cumva, i-a luat apărarea domnului Bolojan. Mi se pare straniu acest lucru. Sigur, cu principiul sunt de acord, că nu trebuie folosită justiția și forța și statul paralel împotriva politicienilor pentru anumite decizii. Din punctul meu de vedere, cea mai corectă decizie ar fi întoarcerea la popor, dar acum acest lucru nu se va întâmpla, din păcate, în urma declarațiilor pe care Nicușor Dan le-a făcut”, a mai spus aceatsa.
În opinia jurnalistei, declarațiile respective ar indica o problemă mai largă privind suveranitatea decizională a României: „Este de fapt o confirmare a faptului că România nu-și mai aparține sau nu mai aparține românilor. Lucru pe care noi îl spunem de multă vreme.”
Acuzația de „dublă măsură”
„În legătură cu comportamentul lui Ilie Bolojan și cu declarațiile PNL-iștilor care se miră de ce acum, de ce la Iași, nu i-am văzut să iasă, să facă aceleași declarații despre Călin Georgescu, care este acuzat de o presupusă faptă care s-a petrecut în 2021”, a declarat jurnalista.
În opinia sa, aceleași principii ar trebui aplicate indiferent de persoana politică vizată.
„Și atunci ar fi trebuit să-și pună întrebarea. Dar așa funcționează dubla măsură la aceste personaje, care spun că luptă cu sistemul, dar, de fapt, îl perfecționează de fiecare dată când sunt la putere”, a arătat aceasta.
Pleacă sau nu Bolojan din fruntea PNL: ce spune jurnalista?
Întrebată dacă apreciază că Ilie Bolojan ar putea face un pas înapoi de la conducerea PNL în urma audierii de la DNA, Anca Alexandrescu a spus că nu se așteaptă la retragere acestuia din prim-planul partidului:
„Așa cum l-am văzut în acești ani de zile, la București, nu cred că va face un pas înapoi și nici nu cred că va fi lăsat să facă un pas înapoi pentru că Ilie Bolojan nu-și aparține. Ilie Bolojan are în spate o gașcă, care își dorește să pună mâna din nou pe România. E o gașcă care a mai fost la putere, în spatele acestei găști se află și Kovesi și Coldea și alte personaje care au fost la cel mai înalt nivel al puterii. Acum mai au influență la un anumit nivel, dar nu la fel de mult. Și își doresc să repună mâna pe putere. Așadar cred că în continuare Ilie Bolojan va avea în spate destul de puternic.”