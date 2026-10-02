Anca Alexandrescu, despre audierea lui Ilie Bolojan: „Este un semnal transmis PNL că va trebui să voteze un premier și un guvern”

Publicat 2 oct. 2026, 12:34 Actualizat 2 oct. 2026, 13:07

Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel", a comentat, vineri, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași, în calitate de martor. Jurnalista a ridicat mai multe întrebări cu privire la întâlnirea pe care premierul ar fi avut-o la Palatul Victoria cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos și a susținut că este necesară clarificarea circumstanțelor în care aceasta a avut loc. Mai mult, Alexandrescu consideră că audierea lui Bolojan ar putea reprezenta, mai degrabă, un semnal politic transmis PNL, în contextul formării viitorului guvern: „Pur și simplu cred că mai degrabă este un semnal care i se dă lui Ilie Bolojan că va trebui să voteze PNL un guvern, care va fi probabil un premier și un guvern care probabil va fi desemnat lunia viitoare.”

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