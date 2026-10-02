Gabriela Firea cere sprijin european pentru locuințe: „Toate țările consideră locuirea o problemă uriașă”. Propuneri pentru tineri, familii și pensionari

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 oct. 2026, 08:52

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a prezentat la Bruxelles un pachet de 20 de propuneri pentru combaterea crizei locuințelor. Fostul primar general al Capitalei și fost ministru al Muncii a argumentat, în cadrul unei întâlniri cu comisarul european pentru Energie și Locuire, că fondurile europene trebuie folosite pentru a extinde programele care au ajutat deja tinerii și familiile din România să-și găsească o locuință.

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