Gabriela Firea cere sprijin european pentru locuințe: „Toate țările consideră locuirea o problemă uriașă”. Propuneri pentru tineri, familii și pensionari

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a prezentat la Bruxelles un pachet de 20 de propuneri pentru combaterea crizei locuințelor. Fostul primar general al Capitalei și fost ministru al Muncii a argumentat, în cadrul unei întâlniri cu comisarul european pentru Energie și Locuire, că fondurile europene trebuie folosite pentru a extinde programele care au ajutat deja tinerii și familiile din România să-și găsească o locuință.
„M-am întâlnit la Bruxelles cu Dan Jorgensen și i-am prezentat propunerile concrete: programe care au funcționat deja la noi și care, cu sprijin european, pot ajunge la mult mai mulți tineri, familii și vârstnici”, a transmis europarlamentarul PSD, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Fonduri europene pentru programe precum Prima Casă și Family Start
Alături de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, și de membri ai Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială din Senatul României, Gabriela Firea i-a înmânat comisarului european o scrisoare care conține 20 de propuneri privind locuirea.
Printre măsurile susținute de delegația română se numără posibilitatea ca fondurile europene să fie utilizate pentru garantarea creditelor destinate tinerilor, după modelul programelor Family Start și Prima Casă.
De asemenea, social-democrații propun construirea sau închirierea de locuințe de către autoritățile locale pentru profesori și medici din localitățile unde există deficit de personal.
Cartiere noi cu chirii accesibile și cămine pentru studenții cu familie
În documentul transmis Comisiei Europene sunt incluse și propuneri pentru dezvoltarea unor parteneriate public-private destinate construirii de cartiere cu chirii accesibile pentru tineri, familii numeroase și persoane vulnerabile.
O altă măsură vizează finanțarea europeană a universităților pentru construirea unor cămine moderne, cu apartamente de două sau trei camere.
„Finanțare europeană pentru universități, pentru a construi cămine cu apartamente de două-trei camere, nu doar camere individuale, pentru ca și studenții cu familie să poată rămâne la studii”, a explicat Gabriela Firea.
Programul „Lift pentru viață”, pe lista priorităților
Fostul primar al Capitalei cere și extinderea programului „Lift pentru viață”, destinat blocurilor fără ascensor.
„Știm că aproape 4 milioane de oameni, mulți dintre ei în vârstă, trăiesc în blocuri fără ascensor, iar astăzi, oricât ar părea de absurd, fondurile europene nu pot finanța un lift”, a subliniat Firea.
Propunerile includ și crearea unui fond de garantare a chiriilor, precum și credite garantate pentru extinderea locuințelor existente.
Gabriela Firea: „Suntem pe drumul cel bun”
Europarlamentarul PSD susține că discuția cu oficialul european confirmă faptul că problema locuirii a devenit o prioritate la nivelul Uniunii Europene.
„Răspunsul comisarului m-a convins că suntem pe drumul cel bun. Toate țările pe care le-a vizitat până acum consideră locuirea o problemă uriașă. Criza îi lovește cel mai tare pe cei cu venituri mici, pe vârstnici, pe persoanele cu dizabilități și pe tinerii care încă nu au apucat să-și înceapă viața”, a mai transmis Gabriela Firea.