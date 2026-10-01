Claudiu Târziu, atac la guvernarea Bolojan, după măsurile aplicate transportatorilor. „Este ceva de noaptea minții”
Claudiu Târziu, atac la guvernarea Bolojan
Claudiu Târziu, europarlamentar și președinte al Partidului Acțiunea Conservatoare, a criticat, într o intervenție la Realitatea PLUS, modul în care este guvernată România și a comentat nemulțumirile exprimate de șoferi, pensionari și alte categorii socio-profesionale.
Declarațiile au fost făcute în contextul protestului șoferilor și al discuțiilor privind măsurile aplicate transportatorilor, dar și după votul din 23 iunie 2025. Târziu a susținut că efectele guvernării conduse de Ilie Bolojan se resimt în economie și că măsurile adoptate de Executiv au afectat mai multe categorii de români.
Claudiu Târziu spune că nemulțumirile au ajuns la mai multe categorii de români
Claudiu Târziu a legat protestul șoferilor de nemulțumirile existente în rândul mai multor categorii sociale și profesionale. În opinia exprimată de europarlamentar, situația ar reflecta modul în care este administrată România.
„Efectele guvernării Bolojan sunt efectele unei guvernări incompetente, lipsită de orice fel de empatie și care urmărește mai degrabă să lase o impresie bună Comisiei Europene înainte de a sluji interesul național. În chestiunea asta cu taxa de drum schimbată pentru transportatori, cu camioane de peste 3,5 tone, este o prevedere europeană care urma să fie pusă în aplicare până în 2030. Nimeni nu ne grăbea să-i dăm drumul acum, la 1 octombrie. Mai mult decât atât, Compania de Drumuri a statului a avertizat că sistemul nu este încă pregătit și a recomandat să fie pus acest sistem în funcțiune abia de la 1 aprilie anul viitor.”
Criticile vizează schimbarea taxei de drum pentru transportatori
În centrul declarațiilor sale s-a aflat și modificarea sistemului de taxare pentru transportatori, în cazul camioanelor de peste 3,5 tone. Claudiu Târziu a susținut că aplicarea noilor prevederi nu ar fi trebuit grăbită.
„De ce s-a întâmplat astăzi? S-a întâmplat astăzi pentru că, într-adevăr, sistemul a clacat, a fost o defecțiune tehnică, n-a funcționat și transportatorii au crezut că vor plăti amendă, deși nu aveau unde să acceseze, cum se cade. Adică pur și simplu statul dă dintr-o parte în alta măsuri care parcă sunt menite să destabilizeze fiecare categorie de român.”
„Dacă undeva merg lucrurile cât de cât bine, acolo parcă vrea să ovească mai tare”
Claudiu Târziu și-a extins criticile asupra efectelor pe care le-ar avea măsurile guvernamentale asupra mediului economic. El a susținut că mai multe domenii care au funcționat o perioadă ar fi ajuns ulterior să fie afectate.
„Dacă undeva merg lucrurile cât de cât bine, acolo parcă vrea să ovească mai tare. Au mers constructorii bine o vreme, i-a lovit. Transportatorii au mers și ei bine o vreme, i-a lovit. Asta, pentru că nu există niciun fel de întreprindere în România care să nu fi suferit de pe urma măsurilor luate de guvernul Bolojan. Nu a fost niciun fel de reabilitare economică, nu a fost niciun fel de scădere a deficitului decât una artificială, pentru că nu s-au mai făcut plăți.”
Acuzațiile privind reducerea deficitului
O altă parte importantă a declarațiilor europarlamentarului s-a referit la deficitul bugetar. Târziu a contestat modul în care ar fi fost obținută reducerea acestuia și a susținut că efectele măsurilor s-ar fi transferat asupra românilor și antreprenorilor.
„Acum ce așteaptă Bolojan? Să vină noul guvern, înceapă să facă plățile și să crească deficitul și să spună: „Iată, domnule, eu l-am ținut jos, am reușit să-l reduc, dar l-am redus pe cheltuiala românilor, pe cheltuiala antreprenorilor din România, nu pe măsurile luate în mod inteligent de către guvernul pe care l-a condus.”
Târziu vorbește despre o criză politică prelungită
Europarlamentarul a susținut că problemele economice se suprapun peste o criză politică pe care o consideră nerezolvată. În acest context, el a criticat și rolul președintelui statului în formarea unei noi majorități parlamentare.
„Asta este guvernarea Bolojan și este dramatic că persistăm în această criză politică, nu există niciun fel de ieșire, pentru că întâi de toate președintele statului nu face ce ar trebui să facă. A promis, după cum ați văzut, că va veni cu o nouă nominalizare de premier, în condițiile în care este absolut clar că nu se poate face o majoritate parlamentară.”
„Și atunci prelungim criza”
În continuarea argumentației sale, Claudiu Târziu a pus sub semnul posibilității de formare a unei majorități parlamentare demersurile pentru desemnarea unui nou premier. El a susținut că acest proces ar putea prelungi situația politică actuală.
„Și atunci prelungim criza. Cât o să o prelungim, până când o să constate domnul Nicușor Dan, probabil în primăvara anului viitor sau în vara anului viitor, că nu e posibil să se facă un guvern și va accepta alegerile anticipate.”
Scenariul anticipatelor, invocat în declarațiile lui Claudiu Târziu
Un alt subiect abordat de președintele Partidului Acțiunea Conservatoare a fost posibilitatea alegerilor anticipate. Târziu a pus această eventualitate în legătură cu evoluția crizei politice și cu capacitatea de formare a unui guvern.
„Dacă va accepta atunci sau dacă nu cumva intenționează să ne scape cu acest guvern Bolojan, absolut incredibil de slab, până în 2028. Este ceva de noaptea minții.”
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