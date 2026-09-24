Județele din România unde îți poți lua o casă cu 15.000 de lei. Natură, curți mari și prețuri care par desprinse din altă epocă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 sept. 2026, 19:56

În România mai există zone în care prețurile caselor sunt mult sub nivelul întâlnit în marile orașe. În anumite comune și orașe mici din nordul și vestul țării, o locuință veche cu teren poate fi găsită la prețuri cuprinse între 10.000 și 15.000 de lei, echivalentul a aproximativ 3.000 de euro.

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