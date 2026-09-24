Județele din România unde îți poți lua o casă cu 15.000 de lei. Natură, curți mari și prețuri care par desprinse din altă epocă

În România mai există zone în care prețurile caselor sunt mult sub nivelul întâlnit în marile orașe. În anumite comune și orașe mici din nordul și vestul țării, o locuință veche cu teren poate fi găsită la prețuri cuprinse între 10.000 și 15.000 de lei, echivalentul a aproximativ 3.000 de euro.
Pentru persoanele care vor să renunțe la aglomerația urbană și la costurile ridicate ale vieții din marile orașe, astfel de proprietăți pot reprezenta o alternativă. Zonele rurale respective au atras în ultimii ani și străini, în special din Europa de Vest, iar unii dintre aceștia au decis să se mute definitiv în România.
Județele unde pot fi găsite case la prețuri foarte mici
Conform datelor prezentate pe platformele imobiliare, cele mai mici prețuri pentru case se întâlnesc în anumite comune din județe precum Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Vaslui și Mehedinți.
O casă veche, cu câteva camere și curte, poate ajunge să coste între 10.000 și 15.000 de lei. În unele situații, suma este mai mică decât prețul unui autoturism de clasă medie.
Anunțurile publicate online au indicat proprietăți accesibile și în zone precum Reghin sau Simeria, chiar dacă piața imobiliară locală a început să înregistreze creșteri.
Proprietățile vândute la astfel de prețuri sunt, de regulă, construcții mai vechi și necesită lucrări de renovare. Un avantaj îl reprezintă terenurile aferente, care pot fi generoase și oferă suficient spațiu pentru grădină sau pentru creșterea animalelor.
De ce au început străinii să cumpere case în aceste zone
România a atras atenția unor străini, în special din Europa de Vest, care caută un loc mai liniștit pentru retragerea la pensie sau pentru un stil de viață diferit de cel din marile orașe occidentale.
Sumele plătite pentru o lună de chirie în țări precum Franța, Germania sau Marea Britanie pot fi suficiente, în unele dintre aceste localități românești, pentru cumpărarea unei case întregi.
Cum privesc localnicii venirea noilor locuitori
Pentru comunitățile mici, fenomenul are atât efecte pozitive, cât și motive de îngrijorare. Noii locuitori cheltuiesc bani în localități, cumpără produse de la magazinele din sate și pot contribui la animarea unor zone în care populația este redusă.
În același timp, există temerea că interesul tot mai mare pentru proprietățile din mediul rural ar putea duce la creșterea prețurilor. Într-un asemenea scenariu, tinerilor care locuiesc deja în aceste comunități le-ar putea fi mai greu să își cumpere o casă sau un teren în localitatea natală.
Primarii din zonele vizate încearcă să găsească un echilibru între atragerea investitorilor și protejarea intereselor oamenilor care locuiesc deja în aceste comunități.
O casă de 15.000 de lei poate ascunde costuri mari
Prețul foarte mic al unei proprietăți nu înseamnă automat că investiția este ieftină. Multe dintre casele aflate în această categorie sunt vechi și pot necesita renovări importante înainte de a putea fi folosite în condiții normale.
În unele sate, locuințele nu sunt racordate la toate utilitățile moderne. Apa curentă, canalizarea și internetul de mare viteză pot lipsi, iar aducerea acestor servicii până la proprietate poate costa mai mult decât prețul de cumpărare al casei. De aceea, este necesar ca o astfel de proprietate să fie verificată atent înainte de semnarea actelor. Cumpărătorii trebuie să ia în calcul nu doar suma cerută de proprietar, ci și lucrările necesare pentru renovare și costurile conectării la utilități.
Pentru cei care sunt dispuși să investească ulterior în imobil, însă, o astfel de casă poate reprezenta o posibilitate de a avea o locuință proprie la un preț de achiziție foarte redus.
Prețurile din mediul rural au început să crească
Piața imobiliară din zonele rurale începe să se miște, iar prețurile, chiar dacă rămân reduse în anumite localități, au intrat pe o tendință ușoară de creștere.
Interesul străinilor pentru casele din satele românești este unul dintre factorii care pot contribui la modificarea pieței locale. Dacă numărul celor care aleg să cumpere și să se mute în aceste comunități va continua să crească, proprietățile care astăzi pot fi găsite la prețuri foarte mici ar putea deveni mai scumpe în următorii ani.
Până atunci, localitățile rurale din județe precum Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Vaslui și Mehedinți rămân o alternativă pentru românii care vor să scape de chiria din oraș sau caută o locuință proprie cu un preț de achiziție redus.
În același timp, rămâne importantă dezvoltarea infrastructurii locale, inclusiv a utilităților și a serviciilor, pentru ca aceste comunități să devină mai atractive atât pentru români, cât și pentru cei veniți din străinătate.