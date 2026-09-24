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Accident mortal pe DN2, în Buzău. Un bărbat a murit, altul a ajuns la spital: cum s-a produs tragedia

Accident Buzău/ Foto: IPJ Buzău

Accident Buzău/ Foto: IPJ Buzău

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Scris deDana Bărăgan
Publicat24 sept. 2026, 11:34
Actualizat24 sept. 2026, 11:37

Un bărbat de 49 de ani a murit, iar un altul de 37 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs pe DN2 (E85), în afara localității Poșta Câlnău, din județul Buzău. În accident au fost implicate o autoutilitară și un autoturism staționat.

Cum s-a produs accidentul de pe DN2

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, accidentul s-a produs pe DN2 (E85), între Buzău și Râmnicu Sărat.

„Din primele date de la fața locului a reieșit că este vorba de o coliziune între autoutilitara condusă pe direcția Buzău către Râmnicu Sărat, de un șofer de 37 de ani, din Vaslui, și mașina dinaintea sa, ce ar fi fost staționată. În urma impactului, mașinile au ricoșat și ar fi accidentat mortal șoferul autovehiculului staționat, un bărbat de 49 de ani, din Vrancea, care s-ar fi aflat la marginea părții carosabile la momentul coliziunii, în proximitatea vehiculului său. Accidentul s-a soldat, de asemenea, cu rănirea șoferului de 37 de ani, care a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale”, a transmis, joi dimineață, IPJ Buzău într-un comunicat.

Ce măsuri a luat Poliția

În urma accidentului de pe DN2, șoferul autoturismului staționat, un bărbat de 49 de ani, din județul Vrancea, și-a pierdut viața. Șoferul autoutilitarei, în vârstă de 37 de ani, din Vaslui, a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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