Accident mortal pe DN2, în Buzău. Un bărbat a murit, altul a ajuns la spital: cum s-a produs tragedia

Publicat 24 sept. 2026, 11:34 Actualizat 24 sept. 2026, 11:37

Un bărbat de 49 de ani a murit, iar un altul de 37 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs pe DN2 (E85), în afara localității Poșta Câlnău, din județul Buzău. În accident au fost implicate o autoutilitară și un autoturism staționat.

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