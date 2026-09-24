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Accident mortal pe DN2, în Buzău. Un bărbat a murit, altul a ajuns la spital: cum s-a produs tragedia
Accident Buzău/ Foto: IPJ Buzău
Publicat24 sept. 2026, 11:34
Actualizat24 sept. 2026, 11:37
Un bărbat de 49 de ani a murit, iar un altul de 37 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs pe DN2 (E85), în afara localității Poșta Câlnău, din județul Buzău. În accident au fost implicate o autoutilitară și un autoturism staționat.
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