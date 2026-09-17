Alertă cibernetică! "Kremlin", malware-ul bancar care poate fură datele utilizatorilor prin Chrome și Edge: peste 1.500 de sisteme, infectate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 17 sept. 2026, 13:27

Un nou malware bancar, denumit „Kremlin”, folosește extensii false de Chrome și Edge pentru a fura parole, cookie-uri și date de sesiune. Până în prezent, au fost infectate peste 1.500 de sisteme.

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