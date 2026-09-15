Fost angajat Google DeepMind, avertisment despre inteligența artificială: „IA are potențialul de a ne ucide pe toți”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 15 sept. 2026, 11:26

Un fost angajat Google DeepMind avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale și spune că IA „are potențialul de a ne ucide pe toți”. Bilal Chughtai, care a lucrat până în iulie 2026 la laboratorul de inteligență artificială al Alphabet, susține că ritmul în care evoluează tehnologia este „extrem de îngrijorător”.

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