Anthropic anunță că a blocat mai multe tentative de a folosi inteligența artificială Claude în cercetări legate de arme biologice

Publicat 11 sept. 2026, 12:07 Actualizat 11 sept. 2026, 12:31

Compania americană Anthropic a anunțat, joi, că a blocat în ultimele luni mai multe încercări ale unor cercetători de a-i folosi inteligența artificială, Claude, pentru studii legate de posibila dezvoltare a unor arme biologice, transmite agenția germană DPA. Anthropic, rivală a OpenAI — dezvoltatorul ChatGPT — a avertizat totodată că intențiile reale ale cercetătorilor sunt adesea greu de stabilit, întrucât aceleași studii pot servi deopotrivă unor scopuri militare sau medicale.

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