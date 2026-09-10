Trenul fără mecanic devine realitate! Test spectaculos în Germania: cum a mers

Un tren Mireo de la Siemens Mobility a fost testat în Germania în regim complet automatizat, fără mecanic, pe o rețea feroviară deschisă. Trenul s-a pregătit singur pentru plecare, a parcurs traseul autonom și a detectat obstacolele de pe linie.
Demonstrația a avut loc în cadrul proiectului de cercetare AutomatedTrain, dezvoltat de Siemens Mobility împreună cu Deutsche Bahn și alți parteneri din industrie și cercetare, scrie Rail Market, preluat de Mediafax.
În timpul testului, trenul a primit comanda de pornire, și-a efectuat automat verificările necesare și s-a deplasat de la depou până la stația de plecare fără intervenția unui mecanic. Pe traseu, sistemele de la bord au detectat obstacolele și au permis trenului să reacționeze automat. Procesul a inclus și gararea automată.
Cum poate trenul să circule fără mecanic
Tehnologia care permite trenului să circule fără mecanic combină sistemul de operare automată a trenului (ATO) cu semnalizarea ETCS, controlul inteligent al vehiculului și senzori care monitorizează permanent ceea ce se întâmplă în jurul trenului.
Pentru a se orienta și a reacționa la situațiile întâlnite pe traseu, trenul folosește o hartă digitală și un sistem de localizare de mare precizie. Acestea funcționează împreună cu senzorii de la bord, care pot detecta obstacolele de pe calea ferată și permit trenului să reacționeze automat.
Un rol important îl are sistemul AVVO (Advanced Vital Vehicle Operation). Acesta coordonează mai multe funcții esențiale ale trenului, de la pregătirea pentru plecare și stabilirea direcției de deplasare până la frânare.
AVVO urmărește în același timp ca trenul să circule în condiții de siguranță și menține comunicarea cu centrul de control. În cazul unei defecțiuni, sistemul este conceput să aducă trenul într-o stare sigură.
Ce urmează după testul din Germania
Reușita testului nu înseamnă că trenurile fără mecanic vor circula imediat în serviciul comercial. Partenerii proiectului au lucrat și la cerințe și o arhitectură comună pentru viitoarele sisteme feroviare complet automatizate.
Rezultatele testelor vor sta la baza trecerii tehnologiei către standardizare și, ulterior, către procesele de autorizare.
Guvernul german consideră că operarea fără mecanic ar putea crește flexibilitatea transportului feroviar și ar putea contribui la menținerea serviciilor în contextul deficitului de personal calificat. Proiectul AutomatedTrain face parte din programul de stimulare economică al guvernului german și a fost cofinanțat de Uniunea Europeană.