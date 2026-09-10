Trenul fără mecanic devine realitate! Test spectaculos în Germania: cum a mers

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 sept. 2026, 14:56

Un tren Mireo de la Siemens Mobility a fost testat în Germania în regim complet automatizat, fără mecanic, pe o rețea feroviară deschisă. Trenul s-a pregătit singur pentru plecare, a parcurs traseul autonom și a detectat obstacolele de pe linie.

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