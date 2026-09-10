Polonia a dus la CIA informații despre sabotajele Rusiei în Europa. Discuții la nivel înalt la Washington

Tomasz Siemoniak, ministrul polonez care coordonează serviciile speciale, a discutat la Washington cu directorul CIA, John Ratcliffe, despre securitatea Poloniei și amenințările atribuite Rusiei. Oficialul polonez a prezentat americanilor informații despre acțiuni de sabotaj și destabilizare despre care Varșovia susține că au fost comandate de serviciile ruse în Polonia și în alte state europene.
Tomasz Siemoniak, ministrul polonez care coordonează serviciile speciale, s-a întâlnit la Washington cu directorul CIA, John Ratcliffe, într-un moment în care cresc îngrijorările privind posibile acțiuni de sabotaj, atacuri asupra infrastructurii și operațiuni de destabilizare atribuite Rusiei în statele NATO. Discuțiile s-au concentrat asupra securității Poloniei și asupra cooperării dintre serviciile de informații poloneze și americane.
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După întâlnirea cu șeful CIA, Siemoniak l-a informat pe premierul Donald Tusk despre principalele elemente discutate în legătură cu securitatea Poloniei. Oficialul polonez a descris întrevederea drept una foarte importantă și a subliniat rolul cooperării dintre serviciile de informații în relația dintre Polonia și Statele Unite.
Ce informații a transmis Polonia Statelor Unite despre acțiunile Rusiei?
Vizita lui Tomasz Siemoniak la Washington a continuat și cu o întâlnire cu Aaron Lukas, oficial din conducerea comunității americane de informații. Discuțiile au vizat în special acțiunile de sabotaj și operațiunile hibride atribuite serviciilor ruse, iar Siemoniak a transmis părții americane informații despre astfel de activități desfășurate atât pe teritoriul Poloniei, cât și în alte state europene.
Oficialul polonez a precizat că sabotajele, actele de diversiune și operațiunile hibride ale Rusiei s-au numărat printre principalele teme discutate la Washington. Îngrijorările vizează inclusiv posibile atacuri asupra infrastructurii și acțiuni de destabilizare în țările NATO, în special în Polonia și în statele baltice.
Cum privesc americanii amenințarea reprezentată de Rusia?
După întâlnirile din Statele Unite, Tomasz Siemoniak a afirmat că oficialii americani nu minimalizează amenințarea reprezentată de acțiunile de sabotaj și de diversiune atribuite Rusiei. El a susținut că la Washington există „tot mai puține iluzii” în ceea ce privește intențiile lui Vladimir Putin și disponibilitatea Moscovei de a ajunge la un acord de pace, conform presei străine.
Discuțiile au loc într-un context în care Statele Unite încearcă să negocieze încheierea războiului din Ucraina, însă contactele purtate până acum cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski nu au dus la un progres concret.
Ce legătură are întâlnirea cu vizita directorului CIA la Moscova?
Întâlnirea dintre Siemoniak și John Ratcliffe vine la scurt timp după vizita discretă a directorului CIA la Moscova, unde acesta a discutat cu reprezentanți ai serviciilor ruse de informații. Kremlinul a confirmat întrevederile, precizând însă că Ratcliffe nu s-a întâlnit cu Vladimir Putin, iar detaliile discuțiilor nu au fost făcute publice.
Potrivit informațiilor apărute după deplasare, vizita directorului CIA la Moscova ar fi avut și rolul de a transmite un avertisment împotriva unei eventuale acțiuni a Rusiei îndreptate împotriva statelor NATO, în special a celor baltice. În acest context, întâlnirile de la Washington au pus din nou în centrul discuțiilor amenințările de securitate și operațiunile atribuite Moscovei.
Ce rol are cooperarea dintre serviciile Poloniei și cele ale SUA?
Tomasz Siemoniak a prezentat cooperarea dintre serviciile de informații poloneze și americane drept unul dintre pilonii relației dintre cele două țări. Întâlnirea cu directorul CIA și discuțiile ulterioare cu reprezentanții comunității americane de informații s-au concentrat asupra securității Poloniei și asupra schimbului de informații privind amenințările atribuite Rusiei.