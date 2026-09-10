Polonia a dus la CIA informații despre sabotajele Rusiei în Europa. Discuții la nivel înalt la Washington

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 sept. 2026, 08:33

Tomasz Siemoniak, ministrul polonez care coordonează serviciile speciale, a discutat la Washington cu directorul CIA, John Ratcliffe, despre securitatea Poloniei și amenințările atribuite Rusiei. Oficialul polonez a prezentat americanilor informații despre acțiuni de sabotaj și destabilizare despre care Varșovia susține că au fost comandate de serviciile ruse în Polonia și în alte state europene.

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