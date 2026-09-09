Ucraina scoate la iveală o nouă armă antiaeriană. Ce poate face racheta la care se lucrează din 2016

Ucraina a prezentat pentru prima dată în public sistemul de rachete antiaeriene „Coral”, un proiect aflat în dezvoltare din 2016 și conceput pentru interceptarea țintelor aeriene și balistice. Dezvăluirea are loc în timp ce Kievul încearcă să își consolideze apărarea împotriva armelor rusești, iar Germania anunță trimiterea urgentă de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot.
Sistemul „Coral”, prezentat pentru prima dată
Sistemul ucrainean a fost expus la salonul internațional de tehnică militară MSPO, organizat în Polonia. Potrivit publicației ucrainene Militarnyi, o imagine prezentată de Ukroboronprom surprinde lansarea unei rachete de pe un sistem autopropulsat montat pe șasiul unui camion ceh Tatra.
„Coral” este destinat interceptării țintelor aeriene și balistice. În anumite situații, racheta ar putea fi folosită și împotriva unor ținte terestre sau maritime care pot fi identificate prin semnătura radar.
Datele prezentate despre proiect indică o masă a rachetei de aproximativ 450 de kilograme, dintre care 36 de kilograme reprezintă încărcătura de luptă. Racheta are o lungime de 4,8 metri și un diametru de 230/300 mm.
Anvergura aripilor este de 835 mm, iar anvergura suprafețelor de comandă ajunge la 685 mm.
Sistemul de ghidare folosește o combinație de navigație inerțială, corecție radio și un cap activ de autodirijare radar, potrivit informațiilor prezentate de Militarnyi.
Un proiect lansat în 2016
Dezvoltarea „Coral” a început în 2016, proiectul fiind conceput inițial ca element al unui sistem de rachete antiaeriene destinat navelor.
În 2021, Biroul de proiectare „Luci” anunța că lucrările ajunseseră la aproximativ 70% din stadiul de dezvoltare și prezenta un prototip al rachetei realizat la dimensiuni reale.
La acel moment, proiectanții prezentau „Coral” drept o rachetă modulară și unificată, care putea fi utilizată atât în cadrul unor sisteme terestre, cât și al unora navale. Era analizată inclusiv posibilitatea folosirii sale ca rachetă aer-aer.
Proiectul a revenit în atenție în contextul eforturilor Ucrainei de a-și extinde capacitățile de apărare antiaeriană și de a găsi metode mai eficiente de interceptare a armelor rusești, în condițiile în care costul rachetelor interceptoare reprezintă o problemă importantă.
„Banderol”, o nouă provocare pentru apărarea Ucrainei
Printre armele rusești care au determinat căutarea unor astfel de soluții se numără muniția propulsată S8000 „Banderol”.
Consorțiul ucrainean Brave1 a anunțat că în Ucraina a fost dezvoltat un sistem capabil să intercepteze aceste arme și a susținut că folosirea sa ar putea reduce costurile apărării împotriva lor.
Ucraina dispune deja de mai multe tipuri de armament despre care autoritățile susțin că pot neutraliza S8000.
„Banderol” este descrisă drept o muniție relativ ieftină, propulsată de un motor cu reacție și capabilă să transporte o încărcătură explozivă mai mică decât cea a unei rachete de croazieră convenționale.
Pentru interceptarea unor asemenea arme pot fi însă necesare rachete mult mai scumpe. Diferența dintre costul muniției de atac și cel al interceptorului reprezintă una dintre dificultățile cu care se confruntă apărarea antiaeriană ucraineană.
Potrivit informațiilor furnizate de serviciile de informații ucrainene, S8000 poate fi lansată de pe drone de tip Orion și, în anumite condiții, de pe elicoptere de atac Mi-28N.
Raza de acțiune a armei este estimată la până la 500 de kilometri, în timp ce viteza poate ajunge la aproximativ 500 km/h. Încărcătura de luptă poate avea până la 150 de kilograme, potrivit datelor ucrainene.
Serviciul de informații militare al Ucrainei susține că S8000 poate efectua viraje pe o rază mai mică decât mai multe tipuri de rachete de croazieră rusești, menținând în același timp o traiectorie de zbor similară.
În luna iulie, consilierul prezidențial pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare, Serghei „Flash” Beskrestnov, avertiza că Rusia ar putea ajunge să lanseze până la patru asemenea arme pe zi împotriva Ucrainei.
Germania trimite urgent interceptoare pentru Patriot
În paralel cu dezvoltarea sistemelor proprii, Ucraina continuă să ceară aliaților occidentali suplimentarea stocurilor de rachete destinate apărării antiaeriene.
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a anunțat marți, 8 septembrie, că Germania va trimite de urgență Ucrainei rachete interceptoare PAC-2 pentru sistemele Patriot. Rachetele provin din stocurile Bundeswehr.
Anunțul a fost făcut în cadrul unei reuniuni online a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei.
Pistorius a declarat că pregătirea Ucrainei pentru iarnă necesită măsuri „decisive și imediate” și a anunțat că Berlinul va livra rachetele necesare pentru consolidarea apărării antiaeriene.
Germania intenționează totodată să își majoreze livrările de rachete aer-aer și să continue furnizarea de drone și muniție cu rază lungă de acțiune.
Ministrul german al Apărării le-a cerut și celorlalți membri ai Grupului de contact să își verifice stocurile și să analizeze posibilitatea unor livrări suplimentare către Ucraina.
Pistorius a recunoscut că aliații trebuie să găsească un echilibru între propriile nevoi de securitate și sprijinul acordat Ucrainei, dar le-a cerut să aleagă susținerea Kievului atunci când au posibilitatea de a face acest lucru.
Zelenski avertizează asupra deficitului de rachete
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat în repetate rânduri asupra deficitului de rachete disponibile pentru sistemele Patriot.
Potrivit lui Zelenski, Ucraina dispune în prezent de aproximativ o treime din capacitatea de interceptare a rachetelor balistice pe care o avea în urmă cu un an.