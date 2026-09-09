Ucraina scoate la iveală o nouă armă antiaeriană. Ce poate face racheta la care se lucrează din 2016

Publicat 9 sept. 2026, 20:31 Sursă Militarnyi

Ucraina a prezentat pentru prima dată în public sistemul de rachete antiaeriene „Coral”, un proiect aflat în dezvoltare din 2016 și conceput pentru interceptarea țintelor aeriene și balistice. Dezvăluirea are loc în timp ce Kievul încearcă să își consolideze apărarea împotriva armelor rusești, iar Germania anunță trimiterea urgentă de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot.

Distribuie articolul