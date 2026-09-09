Român mort pe un șantier din Marea Britanie, după ce a fost îngropat sub un mal de pământ. S-au dat amenzi de peste un milion de lire

Publicat 9 sept. 2026, 15:51 Actualizat 9 sept. 2026, 16:30

Două companii britanice au fost amendate cu peste un milion de lire sterline după moartea unui muncitor român pe un șantier din Surrey. Gheorghiță Arsene, în vârstă de 33 de ani, a murit în 2020 după ce un șanț adânc s-a prăbușit peste el.

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