Român mort pe un șantier din Marea Britanie, după ce a fost îngropat sub un mal de pământ. S-au dat amenzi de peste un milion de lire

Două companii britanice au fost amendate cu peste un milion de lire sterline după moartea unui muncitor român pe un șantier din Surrey. Gheorghiță Arsene, în vârstă de 33 de ani, a murit în 2020 după ce un șanț adânc s-a prăbușit peste el.
Două companii britanice au primit amenzi care depășesc, în total, un milion de lire sterline după moartea unui muncitor român într-un accident produs pe un șantier din Surrey. Gheorghiță Arsene avea 33 de ani când, în iunie 2020, a fost îngropat de viu după prăbușirea unui șanț în care lucra.
Sentința a fost pronunțată în această săptămână, după un proces care a durat trei luni. Instanța a stabilit că una dintre firme a încercat să reducă din cheltuieli în detrimentul siguranței, în timp ce în cazul celeilalte s-a constatat că sistemele de protecție existau, dar erau aplicate necorespunzător.
Ce amenzi au primit cele două companii?
Una dintre companii a fost amendată cu 500.000 de lire sterline, după ce instanța a concluzionat că au fost făcute economii în detrimentul siguranței muncitorilor. Cea de-a doua firmă a primit o amendă de 650.000 de lire sterline, judecătorul constatând că măsurile de siguranță existau, dar nu erau implementate corespunzător.
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În total, sancțiunile depășesc 1,1 milioane de lire sterline. Companiilor le-a fost acordat un termen de șase ani pentru achitarea amenzilor.
Cum a murit muncitorul român?
Accidentul s-a produs pe un șantier de pe Park Road, unde era reconstruit un azil de bătrâni. Gheorghiță Arsene lucra la înlocuirea unei țevi deteriorate în interiorul unui șanț adânc de aproximativ trei metri, când structura s-a prăbușit peste el.
Românul a fost îngropat de viu, iar accidentul s-a dovedit fatal. Ulterior, cazul a ajuns în instanță, unde au fost analizate măsurile de siguranță existente pe șantier și modul în care acestea au fost aplicate, conform The Independent.
Ce a spus judecătorul despre moartea lui Gheorghiță Arsene?
Judecătorul a descris moartea românului drept o tragedie care putea fi evitată și a subliniat gravitatea consecințelor produse de nerespectarea măsurilor de siguranță.
„Pierderea vieții sale a fost o tragedie teribilă, mai ales că putea fi evitată.”
Mama lui Gheorghiță Arsene a urmărit pronunțarea sentinței prin videoconferință din România și a vorbit despre fiul său ca despre un „om bun”, care muncea pentru a-și întreține familia. Ea a povestit și că tânărul o sunase chiar în ziua în care a murit și îi spusese că se afla într-un șanț adânc și că se temea că acesta s-ar putea prăbuși.
„Nu se va întâmpla nimic… se va termina în curând”, i-a spus el mamei sale.
Cum a fost afectată familia românului după accident?
Mama tânărului a povestit că moartea fiului său a afectat profund întreaga familie și că ea se confruntă cu depresie după tragedie. Relația dintre cei doi era una foarte apropiată, iar femeia îi donase fiului său un rinichi cu mai mulți ani înainte. În declarația prezentată în instanță, aceasta a insistat asupra faptului că Gheorghiță Arsene muncea pentru familie și a descris impactul pe termen lung pe care moartea lui l-a avut asupra celor apropiați.