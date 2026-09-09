1.680 de atacuri asupra școlilor într-un singur an. UNESCO trage un semnal de alarmă

Atacurile asupra școlilor au crescut cu 33% în 2025, ajungând la 1.680 de cazuri verificate de ONU. UNESCO avertizează că educația este tot mai afectată în zonele de conflict și cere măsuri mai ferme pentru protejarea elevilor și profesorilor.
Atacurile asupra școlilor au crescut puternic în 2025, ajungând la 1.680 de cazuri verificate de Organizația Națiunilor Unite, cu 33% mai multe decât în anul precedent. UNESCO avertizează că tot mai mulți copii din zonele afectate de conflicte și crize sunt privați de accesul la educație și cere protejarea școlilor și universităților.
Avertismentul vine pe 9 septembrie, când este marcată Ziua internațională pentru protejarea educației împotriva atacurilor.
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Cât au crescut atacurile asupra școlilor într-un singur an?
În 2025 au fost verificate 1.680 de atacuri asupra școlilor, cu 33% mai multe decât cele 1.265 de cazuri înregistrate în 2024.
Creșterea este considerată îngrijorătoare, mai ales în contextul conflictelor armate și al crizelor care afectează accesul copiilor la educație.
„Sunt profund îngrijorat de creșterea bruscă a atacurilor asupra școlilor, care îi privează pe copii de siguranță, de învățare și de speranță. Școlile și universitățile trebuie protejate în orice moment. Facem apel la toate părțile implicate în conflicte să respecte dreptul internațional și să se asigure că educația poate continua în condiții de siguranță și demnitate, chiar și în mijlocul unei crize”, a spus Khaled El-Enany, directorul general al UNESCO.
Câți copii afectați de crize nu mai merg la școală?
Aproape 80% dintre copiii afectați de crize care nu frecventează școala trăiesc în doar 20 de țări.
Datele arată că 74% dintre copiii refugiați nu frecventează școala, în timp ce în cazul copiilor strămutați intern procentul este de 52%.
Întreruperea educației poate avea efecte pe termen lung, mai ales pentru copiii care trăiesc în zone afectate de războaie, conflicte sau alte situații de criză.
Ce face UNESCO pentru copiii din zonele de conflict?
UNESCO își mobilizează partenerii în peste 20 de țări afectate de conflicte și crize, pentru a menține accesul copiilor la educație și pentru a sprijini revenirea la cursuri după perioadele în care școlile nu pot funcționa normal.
În Ucraina, organizația sprijină cadrele didactice și contribuie la dotarea școlilor cu adăposturi de protecție. În Liban, copiii strămutați beneficiază de sprijin pentru sănătatea mintală și asistență psihosocială.
În Gaza, elevii sunt sprijiniți să își continue studiile prin spații temporare și prin Campusul Virtual din Gaza. În Haiti sunt consolidate școlile comunitare, iar în Nigeria sunt implementate mecanisme de alertă timpurie.
Ce măsuri au fost luate pentru protejarea educației?
În aprilie 2026, Consiliul Executiv al UNESCO a adoptat un nou Plan de acțiune pentru protejarea educației împotriva atacurilor.
Planul urmărește consolidarea măsurilor de prevenire, menținerea procesului de învățare în timpul crizelor și sprijinirea școlilor și comunităților după diminuarea pericolului.