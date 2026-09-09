1.680 de atacuri asupra școlilor într-un singur an. UNESCO trage un semnal de alarmă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 sept. 2026, 11:44

Atacurile asupra școlilor au crescut cu 33% în 2025, ajungând la 1.680 de cazuri verificate de ONU. UNESCO avertizează că educația este tot mai afectată în zonele de conflict și cere măsuri mai ferme pentru protejarea elevilor și profesorilor.

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