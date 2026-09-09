Războiul din Orient escaladează: Iranul atacă o bază SUA din Iordania | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 sept. 2026, 08:07

Iranul ripostează după acțiunea SUA împotriva a cinci petroliere. Gardienii Revoluției anunță atacuri asupra unei baze americane din Iordania și asupra unor nave din apropierea Strâmtorii Ormuz.

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