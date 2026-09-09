Războiul din Orient escaladează: Iranul atacă o bază SUA din Iordania | VIDEO

Iranul ripostează după acțiunea SUA împotriva a cinci petroliere. Gardienii Revoluției anunță atacuri asupra unei baze americane din Iordania și asupra unor nave din apropierea Strâmtorii Ormuz.
Potrivit autorităților iordaniene, 18 dintre cele 20 de rachete lansate de Iran au fost interceptate. Oficialii americani au transmis, de asemenea, că atacul nu a provocat victime în rândul personalului militar.
Iranul susține că a provocat daune importante bazei americane
Teheranul a anunțat că atacul asupra bazei americane a provocat „daune considerabile”. Informația nu a fost însă confirmată în aceiași termeni de partea americană.
Militarii iordanieni au precizat că sistemele de apărare aeriană au reușit să intercepteze 18 dintre cele 20 de rachete balistice lansate spre obiectiv.
Atacul reprezintă una dintre cele mai recente escaladări în confruntarea dintre Iran și Statele Unite, în contextul unor schimburi repetate de lovituri în regiune.
Washingtonul susține că operațiunea a fost o reacție la două atacuri cu rachete balistice lansate de Gardienii Revoluției asupra unei nave de război americane în ultimele două zile.
Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis un avertisment dur pentru Teheran.
„Dacă Iranul continuă să încerce să lovească navele militare americane, de fiecare dată când face acest lucru sau încearcă să o facă, va pierde petroliere”, a declarat Rubio.
Iranul amenință cu noi atacuri în Strâmtoarea Ormuz
Teheranul a anunțat, de asemenea, că a vizat 10 nave în apropierea Strâmtorii Ormuz. Printre acestea s-ar afla două nave americane și opt petroliere care ar fi încercat să traverseze o zonă declarată de Iran „interzisă și periculoasă”.
Autoritățile iraniene au amenințat totodată că ar putea ataca petroliere aflate în porturile din Kuweit și Bahrain.
Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct strategic pentru transportul mondial de energie, iar orice blocare sau perturbare a traficului naval poate avea consecințe importante asupra piețelor petroliere.
Petrolul se apropie de pragul de 100 de dolari pe baril
Escaladarea conflictului a avut efecte rapide asupra piețelor energetice. Prețul petrolului a continuat să crească miercuri, iar țițeiul Brent s-a apropiat de pragul de 100 de dolari pe baril.
Investitorii urmăresc cu atenție evoluția situației din Strâmtoarea Ormuz, în condițiile în care o eventuală întrerupere a transporturilor de petrol prin această rută ar putea pune presiune suplimentară asupra prețurilor.
Rebelii houthi se implică în conflict
Tensiunile regionale sunt amplificate și de implicarea rebelilor houthi din Yemen. Aceștia au atacat marți mai multe orașe din Arabia Saudită.
Atacurile s-au soldat, potrivit informațiilor citate, cu 73 de răniți și au provocat incendii la instalații petroliere.
Extinderea atacurilor în mai multe zone ale Orientului Mijlociu crește riscul unei escaladări regionale, în timp ce Iranul și Statele Unite își intensifică amenințările și acțiunile militare.