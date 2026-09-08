SUA ar fi pregătit planul pentru contactul cu extratereștrii. Ce s-a aflat la întâlnirea cu serviciile de informații

Guvernul SUA ar avea pregătit un plan pentru eventualitatea confirmării unei inteligențe non-umane. Informația a fost prezentată membrilor unui consiliu științific american care analizează fenomenele UAP (OZN), însă existența planului nu înseamnă că autoritățile au confirmat viața extraterestră.
Un scenariu discutat la nivelul autorităților americane
Ce s-ar întâmpla dacă omenirea ar primi într-o zi dovada incontestabilă că nu este singură în Univers? Cine ar comunica informația populației și cum ar reacționa guvernele lumii?
Un asemenea scenariu, asociat în mod obișnuit cu filmele SF, este luat în calcul și de autoritățile americane. Membrii UAP Science Advisory Council, un consiliu științific convocat de guvernul SUA pentru cercetarea fenomenelor UAP, au aflat că Washingtonul are pregătit un plan pentru situația în care ar fi confirmată existența unei inteligențe non-umane.
Informația a fost făcută publică de Dr. Jennice Vilhauer, psiholog și membră a UAPSAC. Ea a relatat pe platforma Substack despre o întâlnire desfășurată pe 31 august la biroul directorului serviciilor naționale de informații din SUA, ODNI.
Din consiliul american fac parte, printre alții, astronomul de la Harvard, prof. Avi Loeb, și cercetătorul în imunologie Garry Nolan, de la Stanford.
Jennice Vilhauer a atras atenția asupra unei diferențe esențiale. Faptul că guvernul american are un plan pentru un asemenea scenariu nu înseamnă că Statele Unite au confirmat existența vieții extraterestre.
De asemenea, informația nu indică faptul că autoritățile americane pregătesc în prezent un anunț privind un contact cu o inteligență non-umană.
Potrivit psihologului, existența planului arată că Washingtonul consideră suficient de importantă această posibilitate pentru a lua în calcul efectele pe care le-ar avea o eventuală confirmare.
„Numai acest lucru este semnificativ”, afirmă Vilhauer.
În opinia sa, amploarea potențialelor consecințe ar putea impune un răspuns coordonat în cazul în care existența unei inteligențe non-umane ar fi confirmată.
Washingtonul ar putea avea un rol internațional
Vilhauer a remarcat și o altă componentă a informației prezentate membrilor consiliului. Statele Unite ar urmări să își asume un rol de coordonare internațională în eventualitatea unei asemenea confirmări.
Pentru psiholog, acest aspect sugerează că guvernul american privește descoperirea unei inteligențe non-umane ca pe un eveniment cu implicații globale, nu doar ca pe o chestiune care ar trebui gestionată în interiorul SUA.
Detaliile planului nu au fost făcute publice. Nu se știe în ce condiții ar urma să fie activat, ce instituții ar avea responsabilitatea de a-l pune în aplicare sau dacă documentul include măsuri pentru gestionarea reacțiilor psihologice și sociale ale populației.
Cum ar putea fi pregătită populația
Jennice Vilhauer a elaborat deja un raport de 60 de pagini dedicat posibilelor efecte psihologice pe care le-ar putea avea confirmarea existenței extratereștrilor. Psihologul speră ca aceste materiale să fie luate în serios în cazul în care autoritățile ar trebui să gestioneze vreodată un asemenea eveniment.
În perspectiva sa, pregătirea nu ar trebui să se limiteze la instituțiile guvernamentale. Polițiștii, profesorii, personalul medical, specialiștii în sănătate mintală, reprezentanții cultelor, angajații implicați în situații de urgență și autoritățile locale ar trebui să fie pregătiți pentru reacțiile pe care le-ar putea avea populația.
O altă măsură ar fi crearea unor puncte de contact de încredere, unde oamenii să poată primi răspunsuri la întrebări și, pe termen lung, sprijin în cazul în care teama sau schimbarea profundă a perspectivei asupra lumii le-ar afecta viața.
Vilhauer consideră că o asemenea responsabilitate nu ar trebui lăsată exclusiv în seama guvernului.
„Pregătirea statului este valoroasă, dar nu poate înlocui munca mai amplă a comunității”, a declarat Vilhauer.
Argumentul psihologului pornește de la ideea că o confirmare a existenței unei inteligențe non-umane nu ar reprezenta doar o descoperire științifică.
Un asemenea eveniment ar putea schimba modul în care oamenii își înțeleg locul în Univers și ar putea avea efecte asupra instituțiilor și societății în ansamblu. Din acest motiv, pregătirea ar trebui să includă și modul în care ar putea reacționa publicul.
Întrebările despre existența unor protocoale guvernamentale pentru un posibil contact extraterestru au apărut și în alte țări.
În august 2018, deputatul german Dieter Janecek, membru al Verzilor, a întrebat guvernul federal dacă există măsuri de precauție, protocoale sau planuri pentru eventualitatea unui prim contact cu viața extraterestră, potrivit BILD.
Răspunsul autorităților germane a fost atunci că nu există asemenea proceduri. Ministerul Federal al Economiei și Energiei preciza într-o declarație:
„Pentru un posibil prim contact cu viața extraterestră nu există protocoale sau planuri, deoarece guvernul federal consideră, pe baza cunoștințelor științifice actuale, că un prim contact pe teritoriul Republicii Federale Germania este extrem de improbabil.”