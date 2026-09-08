Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Alegeri parlamentare anticipate în Serbia. Aleksandar Vučić a stabilit data scrutinului
Aleksandar Vucic (foto: profimedia)
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că alegerile parlamentare anticipate vor fi organizate pe 25 octombrie. Decizia vine după aproape doi ani de proteste antiguvernamentale, inițiate de studenți și alimentate de nemulțumirile legate de corupție și de modul în care autoritățile gestionează criza politică.
Citește și
- 23:20Lavrov explică rețeta rusească pentru pace: se negociază la masă în timp ce războiul continuă pe front
- 22:37SUA ar fi pregătit planul pentru contactul cu extratereștrii. Ce s-a aflat la întâlnirea cu serviciile de informații
- 21:46Atac rusesc în Kiev. O televiziune ucraineană a fost lovită
- 21:18A început războiul comercial. Canada lovește SUA cu taxe vamale de până la 50% după eșecul negocierilor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News