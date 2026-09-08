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Alegeri parlamentare anticipate în Serbia. Aleksandar Vučić a stabilit data scrutinului

Aleksandar Vucic (foto: profimedia)

Aleksandar Vucic (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 23:26

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că alegerile parlamentare anticipate vor fi organizate pe 25 octombrie. Decizia vine după aproape doi ani de proteste antiguvernamentale, inițiate de studenți și alimentate de nemulțumirile legate de corupție și de modul în care autoritățile gestionează criza politică.

Șeful statului a făcut anunțul marți, într-o intervenție la postul public RTS. El a precizat că va semna oficial decretul pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea scrutinului miercuri, la prânz.

„Alegerile vor avea loc pe 25 octombrie”, a transmis Vucic, potrivit Reuters.

Guvernul de la Belgrad i-a solicitat luni președintelui să dizolve legislativul și să convoace alegeri anticipate. În mod normal, următorul scrutin parlamentar ar fi trebuit să aibă loc în decembrie 2027.

Organizarea alegerilor înainte de termen îi oferă lui Vučić posibilitatea de a încerca să-și consolideze poziția politică. Partidul Progresist Sârb l-a desemnat sâmbătă drept candidat pentru funcția de prim-ministru.

Proteste după tragedia din Novi Sad

Serbia traversează o perioadă de tensiune socială și politică după accidentul produs în noiembrie 2024, la gara din Novi Sad. Atunci, o structură de beton s-a prăbușit, iar 16 persoane au murit.

Tragedia a declanșat proteste de amploare, în special în rândul studenților. Participanții la manifestații au cerut stabilirea responsabilităților și au acuzat autoritățile de lipsă de transparență și corupție.

Opoziția și protestatarii susțin că administrația condusă de Vučić ar fi implicată în acte de corupție, presiuni asupra adversarilor politici, restrângerea libertății presei și relații cu grupări de criminalitate organizată. Președintele sârb și aliații săi au respins constant aceste acuzații.

Aleksandar Vucic se află în fruntea Serbiei de aproximativ 12 ani, fiind una dintre cele mai influente figuri ale scenei politice de la Belgrad.

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