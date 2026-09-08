Alegeri parlamentare anticipate în Serbia. Aleksandar Vučić a stabilit data scrutinului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 23:26

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că alegerile parlamentare anticipate vor fi organizate pe 25 octombrie. Decizia vine după aproape doi ani de proteste antiguvernamentale, inițiate de studenți și alimentate de nemulțumirile legate de corupție și de modul în care autoritățile gestionează criza politică.

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