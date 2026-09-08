Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Putin și Trump, convorbire telefonică de o oră pe tema războiului din Ucraina

Vladimir Putin și Donald Trump

Vladimir Putin și Donald Trump

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 18:01

Marți, 8 septembrie 2026, președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump au purtat o nouă convorbire telefonică, în cadrul căreia au abordat, printre alte subiecte, evoluția conflictului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de Iuri Ușakov, consilier al Kremlinului pe probleme de politică externă, care a oferit detalii presei imediat după discuție.

Potrivit acestuia, dialogul dintre cei doi lideri a durat exact 60 de minute și s-a desfășurat într-un ton pe care l-a descris drept „constructiv și deosebit de sincer”.

Convorbire de o oră între Trump și Putin

Ușakov a precizat că cei doi șefi de stat au trecut în revistă și rezultatele vizitei recente la Moscova a doi trimiși speciali ai administrației americane, Steve Witkoff și Jared Kushner, întâlnire considerată un pas relevant în cadrul contactelor bilaterale.

Vizita lui Witkoff și Kushner la Moscova, în atenția celor doi președinți

Conform relatării oficialului rus, Trump ar fi susținut ideea unei rezolvări rapide a conflictului, argumentând că o astfel de soluție ar putea genera, aproape instantaneu, un cadru favorabil pentru reconstruirea relațiilor dintre Washington și Moscova, relații aflate în prezent la un nivel tensionat.

În replică, Putin i-ar fi expus lui Trump perspectiva Rusiei asupra situației de pe front, insistând asupra obiectivelor pe care Moscova intenționează să le atingă în Ucraina.

La finalul discuției, cei doi președinți ar fi convenit să mențină o linie de comunicare deschisă, cu posibilitatea unor noi apeluri telefonice ori de câte ori evoluțiile din teren sau contextul diplomatic o vor impune.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

putintrumpucrainaRusiasua

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe