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Extern· 1 min citire
Putin și Trump, convorbire telefonică de o oră pe tema războiului din Ucraina
Vladimir Putin și Donald Trump
Marți, 8 septembrie 2026, președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump au purtat o nouă convorbire telefonică, în cadrul căreia au abordat, printre alte subiecte, evoluția conflictului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de Iuri Ușakov, consilier al Kremlinului pe probleme de politică externă, care a oferit detalii presei imediat după discuție.
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