Putin și Trump, convorbire telefonică de o oră pe tema războiului din Ucraina

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 18:01

Marți, 8 septembrie 2026, președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump au purtat o nouă convorbire telefonică, în cadrul căreia au abordat, printre alte subiecte, evoluția conflictului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de Iuri Ușakov, consilier al Kremlinului pe probleme de politică externă, care a oferit detalii presei imediat după discuție.

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