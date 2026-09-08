Comisia Europeană suspendă fonduri agricole pentru Cehia. Andrej Babis, vizat de acuzații de conflict de interese

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 16:15

Comisia Europeană a decis să oprească temporar o parte dintre plățile agricole europene destinate Republicii Cehe, pe fondul suspiciunilor privind un posibil conflict de interese care îl vizează pe premierul Andrej Babis. Măsura se aplică fondurilor pentru dezvoltare rurală, nu și plăților directe din Politica Agricolă Comună.

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