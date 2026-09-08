Comisia Europeană suspendă fonduri agricole pentru Cehia. Andrej Babis, vizat de acuzații de conflict de interese

Comisia Europeană a decis să oprească temporar o parte dintre plățile agricole europene destinate Republicii Cehe, pe fondul suspiciunilor privind un posibil conflict de interese care îl vizează pe premierul Andrej Babis. Măsura se aplică fondurilor pentru dezvoltare rurală, nu și plăților directe din Politica Agricolă Comună.
Bruxelles-ul a precizat că suspendarea se referă la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cunoscut drept FEADR. Acest mecanism este considerat mai expus riscului de conflict de interese decât plățile directe acordate fermierilor prin Politica Agricolă Comună.
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene pentru agricultură, Louise Bogey, a explicat că plățile directe din PAC pot continua doar în situația în care selectarea beneficiarilor nu presupune decizii discreționare și nu favorizează entități asociate premierului ceh.
Comisia Europeană cere măsuri din partea autorităților de la Praga
După o analiză amplă, Comisia Europeană a concluzionat că Andrej Babis se află într-o situație de potențial conflict de interese în legătură cu administrarea fondurilor agricole europene și a banilor alocați prin politica de coeziune.
Instituția europeană apreciază, totodată, că structura fiduciară prin care Babis și-a plasat activele nu elimină suficient riscul de influență asupra modului în care sunt gestionate fondurile europene.
Potrivit lui Louise Bogey, premierul ceh nu trebuie să adopte decizii care ar putea genera un conflict de interese. În același timp, autoritățile naționale trebuie să introducă măsuri eficiente pentru a preveni și corecta eventualele situații problematice din domeniile pe care le gestionează.
Până la clarificarea situației, Comisia Europeană a cerut Cehiei să nu includă, în cererile de rambursare către Bruxelles, cheltuieli operaționale efectuate după data de 9 decembrie, atunci când acestea implică firme controlate de Andrej Babis sau conectate cu acesta.
„Doar proiectele sau plățile care nu sunt afectate de un conflict de interese pot fi utilizate pentru a susține cererile de rambursare către Comisie”, a transmis purtătoarea de cuvânt a executivului comunitar.
Bruxelles-ul a mai anunțat că va urmări în continuare modul în care Cehia administrează fondurile europene, inclusiv eventualele modificări aduse sistemului de control.
Dosarul Agrofert și cazul Jana Nagyova
Decizia Comisiei Europene vine în contextul în care Curtea de Apel din Praga a confirmat, la 31 august, condamnarea eurodeputatei cehe Jana Nagyova într-un dosar de fraudă cu fonduri europene care îl privește și pe Andrej Babis.
Nagyova a fost consiliera lui Babis într-o operațiune derulată în 2007, în care o companie din grupul agroindustrial Agrofert a fost separată temporar de consorțiu. Firma a putut astfel să obțină aproximativ 2 milioane de euro din programe europene destinate întreprinderilor mici și mijlocii, înainte de a reveni ulterior în grupul Agrofert.
Investigațiile referitoare la presupusa schemă au început după intrarea lui Andrej Babis în politică, în 2013. Dosarul a dus la punerea sa sub acuzare, însă premierul ceh beneficiază în prezent de imunitate.