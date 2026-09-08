Tânăr de 25 de ani, mort după ce a trecut linia de sosire la maraton

Publicat 8 sept. 2026, 12:15 Sursă Realitatea PLUS

Maraton transformat în tragedie, în Noua Caledonie. Un alergător a murit, chiar după ce a trecut de linia de sosire. Competiția a fost suspendată, după ce 8 alergători au suferit urgențe medicale grave în doar 45 de minute.

Distribuie articolul