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Extern· 1 min citire
Tânăr de 25 de ani, mort după ce a trecut linia de sosire la maraton
Maraton în Noua Caledonie
Publicat8 sept. 2026, 12:15
SursăRealitatea PLUS
Maraton transformat în tragedie, în Noua Caledonie. Un alergător a murit, chiar după ce a trecut de linia de sosire. Competiția a fost suspendată, după ce 8 alergători au suferit urgențe medicale grave în doar 45 de minute.
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