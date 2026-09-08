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Tânăr de 25 de ani, mort după ce a trecut linia de sosire la maraton

Maraton în Noua Caledonie

Maraton în Noua Caledonie

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat8 sept. 2026, 12:15
SursăRealitatea PLUS

Maraton transformat în tragedie, în Noua Caledonie. Un alergător a murit, chiar după ce a trecut de linia de sosire. Competiția a fost suspendată, după ce 8 alergători au suferit urgențe medicale grave în doar 45 de minute.

8 alergători au avut nevoie de îngrijiri medicale

Tânărul de 25 de ani s-a prăbușit la doar câțiva metri de cortul medical.

Medicii au încercat să-l resusciteze timp de peste 30 de minute, însă nu au mai putut să-i salveze viața.

Organizatorii au descris situația drept una fără precedent în cei 43 de ani de existență ai competiției.

Cauza exactă a incidentelor nu este încă cunoscută, iar temperaturile ridicate sunt luate în calcul ca unul dintre posibilii factori.

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