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SCANDAL privind fondurile pentru Ucraina: peste 1,2 miliarde de dolari, pierdute într-un singur an

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 sept. 2026, 08:25
Actualizat8 sept. 2026, 08:27
SursăRealitatea PLUS

Peste 1,2 miliarde de dolari din fondurile destinate apărării Ucrainei s-ar fi pierdut într-un singur an prin fraudă, risipă și slabă administrare. Aceasta este concluzia unei anchete devastatoare, publicată de The New York Times, bazată pe documente guvernamentale confidențiale. Rapoartele arată că mai multe firme cu probleme au continuat să primească noi comenzi de armament, asta în timp ce armata ucraineană nu a primit echipamentele plătite.

Investigația jurnaliștilor The New York Times, scoate la iveală nereguli grave în gestionarea achizițiilor militare de la Kiev. Sume uriașe din banii alocați apărării au fost plătite în avans către furnizori care nu au livrat muniția sau armamentul promis, ori au trimis echipamente defecte sau nefuncționale. Asta în timp ce pe front soldații ucraineni duceau lipsă de muniție vitală.

Șapte dintre cei mai importanți zece contractori militari ai Ucrainei au obținut noi contracte deși existau anchete penale pentru fraudă, probleme privind executarea unor acorduri anterioare sau chiar situații în care directori ai companiilor fuseseră arestați pentru corupție.

În ciuda întârzierilor repetate și a neregulilor constatate, aceleași companii intermediare au continuat să obțină noi contracte de la Ministerul Apărării de la Kiev.

Dezvăluirile recente pun o presiune uriașă pe autoritățile ucrainene, care încearcă să demonstreze partenerilor și susținătorilor occidentali că pot combate corupția în plin război. 

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