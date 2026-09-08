SCANDAL privind fondurile pentru Ucraina: peste 1,2 miliarde de dolari, pierdute într-un singur an

Publicat 8 sept. 2026, 08:25 Actualizat 8 sept. 2026, 08:27 Sursă Realitatea PLUS

Peste 1,2 miliarde de dolari din fondurile destinate apărării Ucrainei s-ar fi pierdut într-un singur an prin fraudă, risipă și slabă administrare. Aceasta este concluzia unei anchete devastatoare, publicată de The New York Times, bazată pe documente guvernamentale confidențiale. Rapoartele arată că mai multe firme cu probleme au continuat să primească noi comenzi de armament, asta în timp ce armata ucraineană nu a primit echipamentele plătite.

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