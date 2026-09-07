Ucraina vrea să legalizeze pornografia ca să obțină bani în plus pentru război. Cât ar ajunge anual la buget
Ucraina vrea să legalizeze pornografia ca să obțină bani în plus pentru război
În plin război cu Rusia, parlamentarii ucraineni analizează legalizarea industriei pornografice și taxarea activității de pe platforme precum OnlyFans.
Ucraina ia în calcul legalizarea industriei pornografice, într-un moment în care statul caută noi surse de venit pentru finanțarea războiului cu Rusia. Susținătorii proiectului spun că reglementarea activității și taxarea veniturilor obținute pe platforme precum OnlyFans ar putea aduce până la 25 de milioane de dolari anual la buget.
Măsura ar putea schimba și situația miilor de persoane care lucrează deja în acest domeniu. În prezent, acestea se află într-o situație neobișnuită în care autoritățile le cer să își declare și să își plătească taxele, deși activitatea din care provin veniturile poate constitui infracțiune.
Cum a ajuns pornografia în centrul unei dezbateri fiscale
În Ucraina, producerea, distribuirea și deținerea de materiale pornografice sunt ilegale, iar încălcarea legislației poate fi pedepsită cu până la șapte ani de închisoare.
În ciuda interdicției, o industrie pornografică importantă s-a dezvoltat în țară. Potrivit oficialilor, o parte a acestei activități a funcționat ani de zile cu protecția unor polițiști corupți, scrie The Wall Street Journal.
După izbucnirea războiului, autoritățile fiscale au început să urmărească mai atent veniturile obținute de persoanele care lucrează pe platformele pentru adulți.
Compania britanică Fenix International, operatorul OnlyFans, a furnizat autorităților fiscale ucrainene informații despre mii de cetățeni ai țării. Datele arată că aproximativ 7.900 de ucraineni au obținut în 2023 venituri de peste 131 de milioane de dolari prin intermediul platformei.
În consecință, la buget ar fi trebuit să ajungă taxe de ordinul milioanelor de dolari, iar creatoarele de conținut au început să primească notificări din partea autorităților.
Problema este că declararea veniturilor poate deveni, în anumite situații, și o recunoaștere a implicării într-o activitate considerată ilegală.
„Aceste femei fie nu plătesc taxe și riscă acuzații penale pentru acest lucru, fie plătesc taxe și sunt acuzate că au încălcat legile privind pornografia”, spune Iaroslav Jelezniak, deputat al opoziției și președintele comisiei pentru finanțe din parlamentul ucrainean.
„Este o situație tragicomică.”
Proiectul de lege a trecut de prima lectură
Iaroslav Jelezniak conduce eforturile parlamentare pentru schimbarea legislației. El susține că legalizarea pornografiei ar putea avea două efecte importante pentru Ucraina, respectiv reducerea corupției și creșterea veniturilor fiscale.
Estimarea sa este că statul ar putea încasa până la 25 de milioane de dolari pe an din taxarea acestei industrii.
Raportată la necesarul financiar al războiului, suma este redusă. Autoritățile ucrainene estimează că apărarea țării presupune aproximativ 120 de miliarde de dolari anual.
Jelezniak susține însă că cele 25 de milioane de dolari ar putea finanța achiziția a aproximativ 30.000 de drone.
Proiectul de lege susținut și de deputat a trecut de prima lectură în parlament în luna iulie și urmează să fie analizat pentru a doua lectură.
Mii de ucrainence lucrează din afara țării
Situația actuală a determinat numeroase creatoare de conținut să își mute activitatea peste hotare.
Svitlana Dvornikova este unul dintre cazurile prezentate de The Wall Street Journal. Ea locuiește în apropierea frontului din Ucraina, însă la fiecare câteva săptămâni pleacă în străinătate.
Femeia călătorește către vile de lux închiriate pe coasta mediteraneană a Franței sau Spaniei, unde își pregătește aparițiile online. Folosește machiaj, perucă, pantofi cu toc și un pseudonim.
Dvornikova nu pleacă din Ucraina pentru a se refugia de război. Ea călătorește pentru a transmite online spectacole solo către cei aproximativ un milion de abonați pe care îi are pe OnlyFans.
Dacă și-ar desfășura aceeași activitate în Ucraina, ar putea fi condamnată la închisoare.
Sute de creatoare de conținut au ales să părăsească definitiv țara sau să își desfășoare activitatea din alte state. O astfel de comunitate s-a format și în Georgia, unde unele ucrainence care lucrează pe OnlyFans câștigă mii de dolari lunar și frecventează cluburile de noapte exclusiviste din Tbilisi.
Susținătorii legalizării argumentează că, în acest mod, veniturile și taxele generate de activitatea acestor persoane ajung să fie colectate de alte țări.
„Este o infracțiune fără victimă”, spune Lesia Mihalenko, avocată specializată în fiscalitate, care a reprezentat peste 100 de creatoare de conținut de pe OnlyFans.
„Împovărează inutil sistemul judiciar într-un moment în care ar trebui să ne concentrăm pe apărarea țării.”
Percheziții și acuzații pentru producerea de materiale pornografice
Pentru unele creatoare care au rămas în Ucraina, conflictul dintre legislația penală și obligațiile fiscale a devenit o problemă directă.
Într-o dimineață din primăvara anului trecut, poliția a ajuns la locuința Svitlanei Dvornikova în timp ce aceasta și soțul ei își pregăteau fiica pentru școală.
Polițiștii au efectuat o percheziție și au acuzat-o că a produs materiale pornografice în scop comercial. Au confiscat un laptop, mai multe dispozitive de stocare și aproximativ 200.000 de dolari în numerar.
Dvornikova susține că banii erau economiile pregătite pentru plata taxelor.
„Aveau o listă cu modelele de webcam și știau toate adresele lor”, a declarat ea.
Potrivit femeii, polițiștii i-ar fi propus să le ofere jumătate din bani drept mită, urmând să păstreze restul. Ea spune că a refuzat.
Percheziții asemănătoare au fost raportate și în alte regiuni ale Ucrainei.
O femeie în jur de 20 de ani a povestit presei americane că, după ce poliția i-a percheziționat apartamentul și a pus-o sub acuzare la începutul acestui an, s-a ascuns într-o altă zonă a țării.
Ea a fost convocată de poliție la o audiere în instanță, însă a decis să nu se prezinte deoarece se temea că întâlnirea ar putea fi folosită pentru a i se solicita mită.
Studiourile de webcam continuă să funcționeze în Ucraina
Și persoanele care au rămas în țară au găsit metode pentru a continua activitatea.
Irina Mosiciuk, fostă chelneriță, conduce compania Beezone, care se prezintă oficial drept o firmă de consultanță pentru afaceri.
„Creăm oportunități pentru cei care își doresc mai mult”, se arată pe site-ul companiei, unde apar sloganuri motivaționale, dar nu sunt prezentate informații clare despre activitatea reală.
Sediul se află într-o clădire discretă cu două etaje, la periferia orașului Liov, în vestul Ucrainei. Potrivit informațiilor prezentate de The Wall Street Journal, în interior funcționează mai multe studiouri de webcam.
Câteva zeci de modele transmit conținut pentru clienți aflați în principal în Statele Unite. Muzica pop se aude în încăperi, în timp ce femeile urmăresc pe telefoane alertele privind atacurile aeriene rusești.
În timpul atacurilor, transmisiunile sunt uneori întrerupte, iar modelele se retrag în adăposturile antiaeriene.
„Rachetele sunt rele pentru afaceri”, spune Mosiciuk.
Ea afirmă că femeile cu care lucrează câștigă între 2.000 și 7.000 de dolari pe lună.
Mosiciuk le ajută să își plătească taxele, iar acestea semnează contracte prin care promit să nu se dezbrace în fața camerei. Ea recunoaște însă că nu poate controla întotdeauna ceea ce fac angajatele în timpul transmisiunilor.
Poliția a vizitat sediul Beezone anul trecut, însă Mosiciuk susține că autoritățile nu au găsit suficiente dovezi pentru a formula acuzații împotriva sa.
O antreprenoare spune că ar putea plăti de 20 de ori mai multe taxe
Mosiciuk a transmis parlamentarilor și miniștrilor ucraineni că afacerea sa ar putea contribui mult mai mult la buget dacă activitatea ar fi legalizată.
Ea spune că plătește în prezent aproximativ 5.000 de dolari pe lună sub formă de taxe. În cazul în care ar putea să își extindă afacerea și nu ar mai trebui să controleze activitatea modelelor, estimează că suma ar putea crește de 20 de ori.
„Nu vreau ca țara mea să le ceară altor țări sprijin și arme”, spune ea. „Dacă industria noastră ar putea crește, cred că am putea ajuta Ucraina să gestioneze singură toate acestea. Sunt un contribuabil conștiincios”
Argumentul este susținut și de Dvornikova, care a încercat să atragă atenția autorităților asupra contribuției sale fiscale.
Dvornikova spune că a plătit aproape 900.000 de dolari taxe
În iunie 2025, după percheziția efectuată de poliție, Dvornikova a depus o petiție publicată pe site-ul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, notează WSJ.
Ea s-a descris drept un „contribuabil conștiincios” și a susținut că statul ar trebui să îi mulțumească pentru taxele achitate, nu să o trateze ca pe o infractoare.
Dvornikova afirmă că a plătit aproximativ 40 de milioane de grivne, echivalentul a circa 900.000 de dolari, în taxe.
Femeia a comparat suma cu prețul a 100 de camionete pentru armată și al aproximativ 2.000 de drone. În opinia sa, banii ar putea reprezenta și resurse care să contribuie la uciderea „a sute de ruși pe front”.
Petiția a strâns în mai puțin de o săptămână cele peste 25.000 de semnături necesare pentru ca aceasta să primească un răspuns din partea președintelui.
Zelenski a declarat atunci că Parlamentul ucrainean va analiza legislația privind legalizarea pornografiei.
Cazul Dvornikovei nu a ajuns până în prezent în instanță. Ea spune că a fost informată că procedura a fost suspendată în timp ce parlamentarii analizează noua legislație. Banii care îi fuseseră confiscați au fost returnați.
Viața împărțită între Ucraina și străinătate
Pentru moment, Dvornikova continuă să își împartă viața între Ucraina și țările în care își desfășoară activitatea online.
În Ucraina se ocupă de gospodărie și familie, în timp ce activitatea de pe OnlyFans o desfășoară din străinătate.
Contul său de OnlyFans nu poate fi accesat din Ucraina, iar identitatea sa online este cunoscută doar de cei mai apropiați prieteni.
„Știți cine sunt în Ucraina, dar nu aveți nicio idee cine sunt acolo”, spune ea.
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