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Extern· 1 min citire
Alarmă în Europa: rezervele de gaze sunt la niveluri scăzute
Gaze
Publicat7 sept. 2026, 19:19
SursăRealitatea PLUS
Europa intră în iarnă cu rezerve mici de gaze și riscă o nouă explozie a prețurilor. Într-o mișcare neobișnuită, regiunea este pregătită să importe inclusiv motorină din Coreea de Sud. Potrivit unor estimări făcută de experți, Uniunea Europeană mai are nevoie de peste o sută de terawați-oră de gaze, în valoare de peste șapte miliarde de euro, pentru a ajunge la un nivel minim de stocare de 75 la sută.
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