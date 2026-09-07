Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Alarmă în Europa: rezervele de gaze sunt la niveluri scăzute

Gaze

Gaze

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat7 sept. 2026, 19:19
SursăRealitatea PLUS

Europa intră în iarnă cu rezerve mici de gaze și riscă o nouă explozie a prețurilor. Într-o mișcare neobișnuită, regiunea este pregătită să importe inclusiv motorină din Coreea de Sud. Potrivit unor estimări făcută de experți, Uniunea Europeană mai are nevoie de peste o sută de terawați-oră de gaze, în valoare de peste șapte miliarde de euro, pentru a ajunge la un nivel minim de stocare de 75 la sută.

Experții estimează o nouă creștere de prețuri la gaze

Analiștii avertizează că prețurile pentru iarnă ar putea trece de 100 de euro pe megawatt-oră, dacă Europa nu reușește să-și completeze rapid rezervele. Problema este amplificată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de dificultățile în transportul gazului natural lichefiat.

În același timp, Europa concurează pentru aceleași transporturi cu țări din Asia. Germania este printre cele mai vulnerabile mari economii europene: depozitele sale sunt umplute doar puțin peste jumătate.

O nouă presiune ar putea veni din ianuarie, spun specialiștii, când intră în vigoare interdicția Uniunii Europene privind importurile de gaz natural lichefiat rusesc.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

gazepreturi gazerezerve gaze

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe