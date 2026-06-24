Premieră la cel mai longeviv maraton montan din România: cinci sportivi cu dizabilități au luat startul într-o probă competitivă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 11:14

După Apuseni, echipa Caiac SMile continuă vara în Bucovina, pe traseele Retezatului și pe litoral. La .msg Maraton Apuseni, cinci oameni au trecut împreună linia de sosire după 10 kilometri de urcări, coborâri tehnice și porțiuni de pădure care nu fac concesii nimănui. Patru dintre ei au concurat în scaune rulante. Al cincilea este nevăzător.

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