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Adolescent de 16 ani, rănit grav într-un accident cu ATV-ul în Bistrița-Năsăud

Accident ATV

Accident ATV

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 aug. 2026, 22:40
Actualizat16 aug. 2026, 22:41

Un adolescent de 16 ani a fost rănit grav la cap, duminică seară, după ce a fost implicat într-un accident cu un ATV, în localitatea Parva, județul Bistrița-Năsăud. Băiatul a suferit un traumatism cranian sever și a fost transportat la spital inconștient.

Accidentul s-a produs duminică seară, pe raza localității Parva. La fața locului au intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Parva și salvamontiștii.

Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bistrița-Năsăud, victima a fost găsită inconștientă, dar respira. Ulterior, pompierii au precizat că adolescentul, în vârstă de aproximativ 16 ani, prezenta un traumatism cranio-cerebral acut sever. Acesta a fost preluat de echipajul de prim ajutor SMURD de la locul accidentului, inconștient.

Pe traseu, victima a fost predată unui echipaj de terapie intensivă mobilă, care a transportat-o la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

O anchetă este în plină desfășurare pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

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