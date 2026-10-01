Înșelăciune de 450.000 de lei în Buzău. Un suspect s-ar fi dat drept actorul Park Seo-joon

Scris de Darius Stănescu Publicat: 1 oct. 2026, 10:25

O femeie de 56 de ani din Buzău ar fi fost înșelată cu 450.000 de lei de două persoane din Dâmbovița, care s-ar fi prezentat în mediul online drept actori străini. Unul dintre suspecți ar fi folosit identitatea actorului sud-coreean Park Seo-joon pentru a o convinge să trimită bani, sub pretextul unor investiții care i-ar fi adus câștiguri considerabile.

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