Înșelăciune de 450.000 de lei în Buzău. Un suspect s-ar fi dat drept actorul Park Seo-joon

O femeie de 56 de ani din Buzău ar fi fost înșelată cu 450.000 de lei de două persoane din Dâmbovița, care s-ar fi prezentat în mediul online drept actori străini. Unul dintre suspecți ar fi folosit identitatea actorului sud-coreean Park Seo-joon pentru a o convinge să trimită bani, sub pretextul unor investiții care i-ar fi adus câștiguri considerabile.
Cum ar fi fost înșelată femeia
Potrivit cercetărilor, faptele s-ar fi petrecut în perioada 2023–2024. Persoanele cercetate sunt o femeie de 47 de ani și un bărbat de 19 ani, ambii din Dâmbovița.
Aceștia ar fi contactat victima online și ar fi indus-o în eroare, prezentându-se drept actori străini. În acest context, bărbatul s-ar fi dat drept Park Seo-joon.
Femeia ar fi fost convinsă să transfere mai multe sume de bani într-un cont bancar, cu promisiunea că acestea vor fi investite în active producătoare de dobânzi. Presupusele investiții i-ar fi garantat câștiguri considerabile în viitor.
Prejudiciul estimat de persoana vătămată se ridică la 450.000 de lei.
Percheziții la suspecții din Dâmbovița
În cadrul dosarului de înșelăciune, polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare în Dâmbovița, la imobilele persoanelor cercetate.
În urma acțiunii, au fost ridicate înscrisuri, dispozitive electronice, medii de stocare și alte mijloace de probă utile pentru continuarea cercetărilor. Cei doi suspecți au fost duși la sediul poliției pentru audieri.
Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, pentru documentarea întregii activități infracționale a persoanelor cercetate.
Cine este Park Seo-joon
Park Seo-joon este unul dintre cei mai cunoscuți actori sud-coreeni în Asia, remarcat pentru rolurile din serialele „Itaewon Class” și „What’s Wrong with Secretary Kim”. În cazul cercetat, numele său ar fi fost folosit de un suspect pentru a câștiga încrederea victimei, fără ca actorul să fie implicat în presupusa înșelăciune.