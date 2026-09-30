Protest spontan al transportatorilor pe centura Aradului. Șoferii cer amânarea TollRo: ce îi nemulțumește

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 sept. 2026, 21:19

Zeci de transportatori au protestat spontan, miercuri seară, pe centura rutieră a municipiului Arad, unde circau circulat cu automarfarele la viteză redusă și au claxonat. Șoferii cer amânarea introducerii sistemului TollRo, despre care susțin că prezintă probleme tehnice și nu funcționează corect.

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