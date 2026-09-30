Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până la 15 octombrie 2026. Decizia Ministerului Finanțelor

Publicat 30 sept. 2026, 22:08 Sursă Agerpres

Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard în prima jumătate a lunii octombrie 2026. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

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