Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până la 15 octombrie 2026. Decizia Ministerului Finanțelor

Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard în prima jumătate a lunii octombrie 2026. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.
Astfel, în perioada 1-15 octombrie 2026, acciza efectivă aplicată motorinei standard comercializate pe piața internă va rămâne la același nivel.
Reducerea accizei la motorină rămâne la 25%
Ministerul Finanțelor anunță că reducerea temporară a accizei se menține la 25% pentru intervalul 1-15 octombrie 2026.
Potrivit instituției, măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și este stabilită în funcție de evoluția pieței carburanților.
„Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei”, precizează Ministerul Finanțelor într-un comunicat transmis miercuri, Agerpres.
Reducerea de 25% înseamnă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv cu 829,69 lei pe tonă.
Cât va fi acciza la motorină între 1 și 15 octombrie
În urma menținerii reducerii, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi, în perioada 1-15 octombrie 2026:
Nivelul se aplică pe durata intervalului stabilit în urma noii evaluări bilunare.
Ce au arătat indicatorii analizați de Ministerul Finanțelor
Decizia de păstrare a reducerii de 25% a fost luată după analiza indicatorilor aferenți primei jumătăți a lunii octombrie.
Ministerul Finanțelor precizează că variația procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) a fost de +63,70%. În același timp, variația procentuală a prețului mediu la pompă pentru motorina standard (VM) a ajuns la +35,01%.
În baza acestor valori și a mecanismului stabilit prin Legea nr. 162/2026, reducerea accizei rămâne la 25% pentru perioada 1-15 octombrie 2026.
De ce este menținută reducerea accizei
Ministerul Finanțelor explică faptul că mecanismul are rolul de a limita transmiterea creșterilor de costuri generate de carburanți către alte sectoare ale economiei.
„Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în transport și logistică, cu impact asupra costurilor din economie și asupra prețurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 funcționează dinamic, prin reevaluarea indicatorilor de piață la fiecare două săptămâni”, se arată în comunicat.
Prin urmare, nivelul reducerii nu este stabilit pentru o perioadă mai lungă în mod automat, ci este reevaluat la fiecare două săptămâni în funcție de indicatorii de piață prevăzuți de mecanism.
Ministerul Finanțelor va urmări în continuare piața carburanților
Ministerul Finanțelor anunță că va continua monitorizarea evoluției cotațiilor internaționale pentru motorină și a prețurilor practicate la pompă.