Mașinile parcate neregulamentar în centrul Capitalei vor ajunge aici. CGMB a stabilit noul loc de depozitare

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat miercuri un proiect care stabilește unde vor fi depozitate autovehiculele staționate sau parcate neregulamentar în zona centrală a Bucureștiului. Vehiculele ridicate vor fi transportate pe un teren situat pe Splaiul Unirii nr. 176, în Sectorul 4.
Măsura vine după ce, în luna iunie, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat înființarea și organizarea serviciului public de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor parcate neregulamentar.
Terenul de pe Splaiul Unirii, ales pentru depozitarea mașinilor
Serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare (RTDE) a fost delegat Companiei Municipale Parking. Până acum însă nu fusese identificat și pus la dispoziția operatorului un imobil care să poată îndeplini funcția de depozit pentru vehiculele ridicate.
Pentru rezolvarea acestei probleme, a fost identificat terenul de pe Splaiul Unirii nr. 176, din Sectorul 4. Suprafața menționată în acte este de 40.227 de metri pătrați, în timp ce suprafața măsurată este de 25.579 de metri pătrați.
Imobilul se află în proprietatea Municipiului București și este administrat de Administrația Fondului Imobiliar.
Alegerea acestui amplasament are legătură și cu poziționarea sa în oraș. Documentele atașate proiectului arată că terenul este situat în apropierea inelului central și are legătură directă cu principalele artere de circulație.
Depozitul va putea primi cel puțin 250 de vehicule
Terenul identificat pe Splaiul Unirii nr. 176 permite amenajarea unui spațiu cu o capacitate de minimum 250 de vehicule.
Compania Municipală Parking va suporta cheltuielile necesare pentru punerea în funcțiune și operarea amplasamentului. Acestea includ costurile pentru amenajare și autorizare, dar și pentru pază, utilități, întreținere și exploatare.
Astfel, terenul aflat în proprietatea Municipiului București urmează să asigure funcția de depozit pentru vehiculele ridicate în cadrul serviciului public RTDE.
CGMB modifică și regulile pentru ridicarea mașinilor
În cadrul aceleiași serii de măsuri, CGMB clarifică și regulamentul referitor la ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor parcate neregulamentar.
Modificările urmăresc să delimiteze „fără echivoc” competențele Primăriei Capitalei și ale primăriilor de sector. Totodată, sunt delimitate în mod expres zonele în care sectoarele pot desfășura activitățile prevăzute de regulament.
Prin această clarificare sunt stabilite mai precis responsabilitățile administrației municipale și ale administrațiilor sectoarelor în ceea ce privește intervențiile asupra vehiculelor staționate sau parcate neregulamentar.
Documentele pentru ridicare vor putea fi întocmite electronic
O altă propunere adoptată în acest context prevede posibilitatea ca documentele utilizate în procedura de ridicare a vehiculelor să fie întocmite în format electronic.
Măsura vizează dispoziția de ridicare, fișa vehiculului și procesul-verbal.
De asemenea, după efectuarea ridicării, dispeceratul competent va putea fi informat în formatul prevăzut de procedură. Aceste prevederi fac parte din modificările care însoțesc organizarea și funcționarea serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor parcate neregulamentar.