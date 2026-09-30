Mașinile parcate neregulamentar în centrul Capitalei vor ajunge aici. CGMB a stabilit noul loc de depozitare

Publicat 30 sept. 2026, 19:41 Sursă Agerpres

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat miercuri un proiect care stabilește unde vor fi depozitate autovehiculele staționate sau parcate neregulamentar în zona centrală a Bucureștiului. Vehiculele ridicate vor fi transportate pe un teren situat pe Splaiul Unirii nr. 176, în Sectorul 4.

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