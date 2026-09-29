APIA îi avertizează pe fermieri. Termenele din Campania 2026 care trebuie respectate pentru a evita sancțiunile

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) le reamintește fermierilor că respectarea condițiilor și a termenelor asumate în cadrul intervențiilor accesate pentru Campania 2026 este obligatorie. Depășirea termenelor sau nerealizarea lucrărilor prevăzute poate conduce la aplicarea unor sancțiuni.
Avertizarea vizează, în special, angajamentele asumate în cadrul intervențiilor de dezvoltare rurală DR-01 – Agromediu și climă pe pajiști permanente și DR-02 – Agromediu și climă pe terenuri arabile. Fermierii trebuie să țină cont de perioadele stabilite pentru lucrările agricole, cosit, pășunat, înființarea și menținerea culturilor.
APIA le pune la dispoziție beneficiarilor și aplicația GeoFoto APIA, prin intermediul căreia pot fi realizate fotografii geoetichetate pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor condiții.
APIA reamintește obligațiile pentru Campania 2026
În funcție de angajamentele asumate prin intervențiile de dezvoltare rurală, fermierii trebuie să respecte o serie de condiții și termene stabilite pentru lucrările agricole și gestionarea terenurilor.
„APIA reamintește că, în funcție de angajamentele asumate în cadrul intervențiilor de dezvoltare rurală, trebuie respectate termenele și condițiile privind: efectuarea lucrărilor agricole obligatorii pentru intervențiile DR-01 și DR-02; lucrările de cosit și pășunat pentru intervenția DR-01; înființarea și menținerea culturilor pentru intervenția DR-02. APIA atrage atenția că nerespectarea acestor condiții, precum și a termenelor prevăzute, poate conduce la aplicarea unor sancțiuni”, se arată într-un comunicat al instituției citat de Agerpres.
Astfel, calendarul lucrărilor trebuie urmărit cu atenție de beneficiarii intervențiilor, deoarece obligațiile diferă în funcție de pachetul accesat și de caracteristicile terenurilor.
GeoFoto APIA poate fi folosită pentru dovada lucrărilor
Fermierii care beneficiază de intervențiile DR-01 și DR-02 pot utiliza aplicația GeoFoto APIA pentru a demonstra respectarea anumitor condiții specifice.
Prin aplicație pot fi realizate fotografii geoetichetate relevante, care să ofere dovezi privind îndeplinirea obligațiilor asumate. APIA precizează că, în aplicație, beneficiarilor le-au fost alocate sarcini specifice, iar acestea trebuie realizate în termenele stabilite.
„În acest context, fermierii pot utiliza aplicația GeoFoto APIA pentru realizarea unor fotografii geoetichetate relevante, prin care să demonstreze îndeplinirea condițiilor specifice pentru intervențiile DR-01 - Agromediu și climă pe pajiști permanente și/sau DR-02 - Agromediu și climă pe terenuri arabile. În acest sens, în aplicația GeoFoto APIA au fost alocate beneficiarilor sarcini specifice care trebuie realizate în termenele stabilite”, precizează sursa citată.
Când trebuie finalizate lucrările de cosit pentru DR-01
Pentru mai multe dintre pachetele incluse în intervenția DR-01, termenul-limită pentru efectuarea lucrărilor de cosit este 15 octombrie 2026.
În cazul Pachetului 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV), cositul poate fi realizat până la 15 octombrie. Perioada în care este permisă această lucrare diferă însă în funcție de altitudinea la care se află unitatea administrativ-teritorială.
Pentru unitățile administrativ-teritoriale situate la o altitudine mai mică de 600 de metri, perioada de cosit este 15 iunie – 15 octombrie. În cazul celor aflate la cel puțin 600 de metri altitudine, lucrările sunt permise între 1 iulie și 15 octombrie.
Și celelalte pachete din cadrul DR-01 au perioade clar stabilite pentru efectuarea lucrărilor.
Pentru Pachetul 3.1 – pajiști importante pentru „Crex crex”, cositul este permis între 1 august și 15 octombrie.
În cazul Pachetului 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.), atât cositul, cât și pășunatul sunt permise în perioada 26 august – 15 octombrie.
Pentru Pachetul 9.2 – pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), lucrările de cosit pot fi efectuate, de asemenea, până la 15 octombrie.
Termene pentru culturile verzi din DR-02
APIA le reamintește fermierilor că există termene specifice și pentru intervenția DR-02 – Agromediu și climă pe terenuri arabile.
În cazul Pachetului 4 – Culturi verzi, semănarea culturii verzi începe la 1 august. Data până la care poate fi realizată această lucrare depinde de altitudinea unității administrativ-teritoriale.
În localitățile situate la cel puțin 600 de metri altitudine, cultura verde trebuie semănată până la 30 septembrie. Pentru unitățile administrativ-teritoriale aflate sub 600 de metri, termenul se prelungește până la 15 octombrie.
După înființare, cultura verde trebuie menținută într-o anumită perioadă. Aceasta trebuie să rămână pe teren între 1 decembrie 2026 și 28 februarie 2027.
Ulterior, cultura verde trebuie încorporată în sol în intervalul 1 – 31 martie 2027.
Pachetul pentru gâsca cu gât roșu are un calendar distinct
În cazul Pachetului 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), fermierii trebuie să respecte un alt interval pentru înființarea culturii.
Cultura de toamnă trebuie semănată în perioada 15 septembrie – 14 octombrie.
După această etapă urmează o perioadă în care sunt impuse restricții suplimentare. Între 15 noiembrie 2026 și 28 februarie 2027 sunt interzise lucrările agricole, pășunatul și folosirea metodelor de alungare.
Respectarea perioadelor prevăzute în cadrul pachetului este una dintre condițiile asumate de beneficiarii intervenției.
Ce obligație există pentru terenurile destinate hrănirii acvilei
Pentru Pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), există o condiție referitoare la suprafața care trebuie să rămână nerecoltată.
APIA precizează că minimum 10% din suprafața angajată trebuie să rămână nerecoltată în perioada 1 – 28 februarie 2027.
Această obligație face parte din condițiile aferente pachetului și trebuie avută în vedere de fermierii care au accesat intervenția.
APIA recomandă verificarea periodică a aplicației GeoFoto
Pentru a evita întârzierile sau penalizările la plată, APIA recomandă beneficiarilor să verifice periodic aplicația GeoFoto APIA.
Fermierii sunt sfătuiți să urmărească sarcinile alocate în aplicație și să răspundă cât mai repede solicitărilor de clarificare.
Respectarea termenelor stabilite pentru lucrări, cosit, pășunat, înființarea și menținerea culturilor este esențială pentru îndeplinirea condițiilor aferente intervențiilor accesate în Campania 2026, iar APIA atrage atenția că nerespectarea acestora poate conduce la aplicarea unor sancțiuni.