APIA îi avertizează pe fermieri. Termenele din Campania 2026 care trebuie respectate pentru a evita sancțiunile

Publicat 29 sept. 2026, 20:16 Sursă Agerpres

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) le reamintește fermierilor că respectarea condițiilor și a termenelor asumate în cadrul intervențiilor accesate pentru Campania 2026 este obligatorie. Depășirea termenelor sau nerealizarea lucrărilor prevăzute poate conduce la aplicarea unor sancțiuni.

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