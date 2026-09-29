Incendiu suspect la o gospodărie din Fălticeni. Anchetatorii cred că focul a fost pus intenționat

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 08:00

Incendiu pus de o mână criminală în județul Suceava. O casă din municipiul Fălticeni a fost cuprinsă de flăcări, care s-au extins și la vegetația din apropiere. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat pompierii cu mai multe autospeciale de stingere.

Distribuie articolul