Doi oameni, răniți grav într-un atac cu autor necunoscut, în Cluj. Agresorul este căutat de Poliție - VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 07:33

Tentativă de crimă în Cluj. O femeie și un bărbat au fost răniți grav după ce un individ ar fi intrat în locuința lor. Bărbatul este acum căutat de oamenii legii. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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