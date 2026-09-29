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Doi oameni, răniți grav într-un atac cu autor necunoscut, în Cluj. Agresorul este căutat de Poliție - VIDEO

Tentaivă crimă Cluj/ Captură foto Monitorul de Cluj

Tentaivă crimă Cluj/ Captură foto Monitorul de Cluj

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 07:33

Tentativă de crimă în Cluj. O femeie și un bărbat au fost răniți grav după ce un individ ar fi intrat în locuința lor. Bărbatul este acum căutat de oamenii legii. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Din primele informații, femeia ar fi suferit o plagă înjunghiată în zona gâtului, după care ar fi ieșit din imobil și ar fi fugit pe aleea din fața blocului de pe strada Ștefan Mora din Cluj. Bărbatul ar fi fost găsit în locuință, după ce ar fi suferit o lovitură puternică la cap. Ambele persoane s-ar afla în stare gravă.

Ce spune Poliția

Potrivit Poliției, în jurul orei 20:30, un apel la 112 a alertat autoritățile cu privire la o femeie rănită. Echipajele ajunse în cartierul clujean Grigorescu au identificat-o în timp ce se deplasa pe partea carosabilă, prezentând leziuni.

Ulterior, polițiștii s-au deplasat la adresa acesteia, unde au găsit un bărbat care prezenta, de asemenea, urme de violență. La fața locului au ajuns și echipaje medicale, care le-au acordat îngrijiri celor două persoane.

Conform presei locale, mai multe echipaje de poliție și jandarmerie au patrulat ore în șir în cartier.

O anchetă este în plină desfășurare, sub coordonarea parchetului competent. Până la ora transmiterii acestei știri, Poliția nu a oferit informații legate de agresor, legătura dintre cele două victime ori starea medicală exactă a acestora.

"Sunt efectuate verificări și activități specifice pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs faptele, precum și a persoanelor implicate", au transmis polițiștii.

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