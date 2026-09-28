Doi castori au pus pe jar administrația unui oraș din România. Au ros sute de arbori, iar Primăria apelează la soluție repelentă și plase metalice

Doi castori le dau bătăi de cap autorităților din Oradea, după ce au început să afecteze arborii de pe malurile Crișului Repede. Pentru al doilea an consecutiv, Primăria Oradea ia măsuri pentru protejarea copacilor vulnerabili, iar de această dată intervenția vizează 500 de arbori.
Municipalitatea a încheiat recent un contract în valoare de peste 37.000 de lei pentru aplicarea unei soluții repelente și montarea unor plase metalice în jurul trunchiurilor. Măsurile au fost testate și anul trecut, când au fost protejați 200 de arbori, iar rezultatele au fost considerate eficiente.
500 de copaci vor fi protejați de castori
Contractul încheiat de Primăria Oradea cu firma Greeneric are ca obiect „protejarea împotriva castorilor a arborilor din specii vulnerabile, existenți pe malurile apelor curgătoare din municipiul Oradea”.
Pentru lucrări, firma va primi 37.080 de lei, fără TVA, conform informațiilor prezentate de eBihoreanul.ro.
Intervenția presupune două metode de protecție. Cele 500 de trunchiuri vulnerabile vor fi stropite cu o soluție repelentă, menită să descurajeze castorii să le roadă. În jurul arborilor va fi montată și plasă sudată zincată, cu o înălțime de un metru.
Aceeași soluție a fost folosită în 2025 pentru 200 de arbori de pe malurile Crișului Repede, iar măsurile s-au dovedit utile. Municipalitatea a decis astfel să continue protejarea arborilor, dar să extindă intervenția la un număr mai mare de copaci.
Când au apărut castorii în Oradea
Prezența castorilor în Oradea a devenit vizibilă în iarna 2024-2025. Animalele au început să roadă arborii aflați pe malurile Crișului Repede, în special în zona situată în aval de Podul Centenarului.
La începutul anului 2025, o analiză indica existența unei familii formate din doi castori. Animalele își desfășurau activitatea pe o porțiune de aproximativ trei kilometri de râu.
Situația a determinat administrația locală să ia în calcul inclusiv relocarea castorilor. Varianta nu a fost însă pusă în aplicare, în condițiile în care castorul este o specie protejată prin lege.
În cele din urmă, autoritățile au ales o soluție care să permită menținerea animalelor în zonă și, în același timp, protejarea arborilor de pe malurile Crișului Repede.
De ce rod castorii copacii
Castorii au incisivi foarte puternici, iar rosul arborilor este o activitate esențială pentru ei. Animalele îndepărtează scoarța și consumă țesuturile vegetale aflate sub aceasta, în special în cazul unor specii de arbori aflate în apropierea apei. În același timp, își folosesc dinții pentru a tăia trunchiuri și crengi pe care le utilizează la construirea barajelor și a adăposturilor.
Copacii aflați pe malurile râurilor sunt astfel printre cei mai expuși. Castorii aleg în mod natural vegetația din apropierea apei, iar activitatea lor poate duce la doborârea unor arbori într-un timp relativ scurt. Pentru administrațiile locale, problema apare atunci când sunt afectați copaci tineri, arbori ornamentali sau exemplare aflate în zone amenajate.
Activitatea castorilor poate modifica și mediul în care trăiesc. Prin construirea barajelor, animalele încetinesc curgerea apei și pot determina apariția unor zone umede. Aceste schimbări pot fi benefice pentru numeroase specii, motiv pentru care castorii sunt considerați importanți pentru anumite ecosisteme.
În apropierea localităților, însă, aceleași comportamente pot produce probleme. Barajele pot modifica nivelul apei, iar săparea galeriilor în maluri poate afecta stabilitatea terenului. În anumite situații, arborii doborâți sau acumulările de apă pot ajunge să afecteze drumuri, podețe, terenuri agricole ori alte construcții și amenajări aflate în apropierea cursurilor de apă.
De aceea, protejarea arborilor este una dintre soluțiile folosite în zonele în care castorii și activitățile umane ajung să se suprapună. În cazul Oradei, administrația locală a ales să protejeze trunchiurile vulnerabile cu o soluție repelentă și cu plase metalice, astfel încât castorii să poată rămâne în habitatul lor, iar arborii de pe malurile Crișului Repede să fie feriți de distrugere.