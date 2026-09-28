Doi castori au pus pe jar administrația unui oraș din România. Au ros sute de arbori, iar Primăria apelează la soluție repelentă și plase metalice

Publicat 28 sept. 2026, 17:44 Actualizat 28 sept. 2026, 17:48

Doi castori le dau bătăi de cap autorităților din Oradea, după ce au început să afecteze arborii de pe malurile Crișului Repede. Pentru al doilea an consecutiv, Primăria Oradea ia măsuri pentru protejarea copacilor vulnerabili, iar de această dată intervenția vizează 500 de arbori.

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