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Traversarea Dunării cu bacul spre Bulgaria, suspendată la Turnu Măgurele: când va fi reluat traficul

Trecere bac/ Foto: Facebook ITPF Giurgiu

Trecere bac/ Foto: Facebook ITPF Giurgiu

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 sept. 2026, 11:50

Trecerea cu bacul pe ruta Turnu Măgurele – Nikopol, Bulgaria, a fost suspendată luni dimineață, din cauza unor defecțiuni tehnice la feribotul Eurobac, a informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Traficul ar urma să fie reluat în jurul orei 16.00, potrivit Poliției de Frontieră.

Trecerea cu bacul la Turnu Măgurele spre Nikopol, Bulgaria, a fost suspendată luni dimineață din cauza unor defecțiuni tehnice, a informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

"Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că, în data de 28 septembrie, în intervalul orar 09:00 - 16:00, feribotul Eurobac, pavilion românesc, care deservește linia Turnu Măgurele - Nikopol, și-a suspendat activitatea din cauza unor defecțiuni tehnice", au transmis, luni, polițiștii de frontieră giurgiuveni.

Informații actualizate privind condițiile de traversare a frontierei către Bulgaria în momentul reluării circulației, mai arată sursa citată.

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