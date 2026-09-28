Traversarea Dunării cu bacul spre Bulgaria, suspendată la Turnu Măgurele: când va fi reluat traficul

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 sept. 2026, 11:50

Trecerea cu bacul pe ruta Turnu Măgurele – Nikopol, Bulgaria, a fost suspendată luni dimineață, din cauza unor defecțiuni tehnice la feribotul Eurobac, a informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Traficul ar urma să fie reluat în jurul orei 16.00, potrivit Poliției de Frontieră.

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