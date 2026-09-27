Poliția Locală ar putea fi desființată în actuala formă. Sindicatul Meridian se opune reformei: „Siguranța comunităților” ar fi afectată

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 22:49

Sindicatul Național Meridian se opune planului de reorganizare a Poliției Locale prevăzut în programul de guvernare care urmează să ajungă la vot în Parlament. Sindicaliștii avertizează că mutarea atribuțiilor de ordine și siguranță către Ministerul Afacerilor Interne ar îndepărta aceste servicii de comunitățile locale.

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