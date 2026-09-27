Poliția Locală ar putea fi desființată în actuala formă. Sindicatul Meridian se opune reformei: „Siguranța comunităților” ar fi afectată

Sindicatul Național Meridian se opune planului de reorganizare a Poliției Locale prevăzut în programul de guvernare care urmează să ajungă la vot în Parlament. Sindicaliștii avertizează că mutarea atribuțiilor de ordine și siguranță către Ministerul Afacerilor Interne ar îndepărta aceste servicii de comunitățile locale.
Programul de guvernare propune o schimbare amplă a modului în care funcționează în prezent Poliția Locală. Atribuțiile legate de ordine și siguranță ar urma să fie preluate de Ministerul Afacerilor Interne, în timp ce autoritățile locale ar păstra doar competențele administrative. Este vorba despre activități precum disciplina în construcții și afișajul stradal, comerțul, protecția mediului sau evidența persoanelor. Acestea ar urma să rămână la nivel local, dar să fie exercitate prin alte structuri, ai căror angajați nu ar mai avea statutul specific de polițist local.
Rolul actual al Poliției Locale se vede inclusiv în controalele privind construcțiile și spațiile amplasate ilegal în domeniul public, una dintre zonele care ar rămâne în responsabilitatea administrațiilor locale și după reorganizare.
Sindicatul Meridian: „Nu putem accepta”
Sindicatul Național Meridian se declară ferm împotriva desființării Poliției Locale în actuala sa formă și a transferării atribuțiilor acesteia către structurile centrale.
„Nu putem accepta ca, în numele unei aşa-zise reforme, siguranţa comunităţilor să fie îndepărtată de acestea, iar decizia să fie mutată de la nivel local la nivel central”, transmite organizația sindicală.
Sindicaliștii susțin că o schimbare de asemenea amploare nu ar trebui făcută doar din perspectiva reducerii structurilor sau a cheltuielilor, ci trebuie analizat și modul în care va fi afectată intervenția autorităților în fiecare comunitate.
Sindicatul atrage atenția că polițiștii locali lucrează direct în cartiere, piețe, parcuri, în apropierea școlilor și în alte zone aglomerate și cunosc problemele specifice comunităților în care activează.
„Considerăm că orice transformare de asemenea amploare trebuie însă să ţină cont de principiul descentralizării, de autonomia administraţiei publice locale şi, înainte de toate, de interesul cetăţeanului. De asemenea, orice astfel de reformă trebuie să pornească de la realităţile din teren şi de la nevoile comunităţilor, nu de la o simplă operaţiune contabilă de reducere a structurilor şi cheltuielilor.”
Sindicatul insistă că apropierea polițistului local de comunitate reprezintă unul dintre argumentele pentru păstrarea actualelor competențe.
„Să nu uităm că poliţistul local este, în foarte multe situaţii, primul reprezentant al autorităţii publice cu care cetăţeanul intră în contact atunci când are o problemă în comunitatea sa. Este prezent în cartiere, în pieţe, în parcuri, în zonele aglomerate, în apropierea şcolilor şi în spaţiile publice, cunoaşte particularităţile comunităţii şi poate interveni rapid în limitele competenţelor prevăzute de lege”, arată Sindicatul Național Meridian.
Sindicatul cere ca reforma să țină cont de comunitățile locale
Organizația sindicală cere ca eventualele modificări să țină cont de principiul descentralizării și de autonomia administrației publice locale.
Poziția Sindicatului Meridian vine în condițiile în care programul de guvernare propune ca Poliția Locală să înceteze gradual să mai funcționeze ca o structură paralelă de ordine publică, iar atribuțiile operative să fie transferate către Poliția Română.
Sindicaliștii avertizează însă că o asemenea reformă trebuie analizată în primul rând prin efectele pe care le-ar putea avea asupra cetățenilor și asupra capacității administrațiilor locale de a interveni rapid atunci când apar probleme în comunitate.