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Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Studenții au fost evacuați și mutați peste noapte

Ambulanță

Ambulanță

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 06:58

Un incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în căminul 17 din Complexul Studențesc Hașdeu, din Cluj-Napoca. Studenții cazați în clădire au fost evacuați și mutați temporar în alt cămin. Nu au fost raportate victime, potrivit Consiliului Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai.

Aproximativ 200 de studenți s-au autoevacuat

Potrivit presei locale, aproximativ 200 de studenți au ieșit din cămin înainte de sosirea pompierilor. În timpul verificărilor, echipele de intervenție au mai găsit 13 studenți în camere. Aceștia au fost evacuați și consultați de echipajele medicale.

Trei studenți au avut nevoie de administrare de oxigen, însă niciunul nu a fost transportat la spital.

Cinci autospeciale au intervenit la incendiu

Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca au intervenit cu cinci autospeciale. La fața locului au fost trimise și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, precum și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Zona grav afectată se află la etajul cinci, unde este situată camera în care au izbucnit flăcările. Cauza incendiului urmează să fie stabilită în urma unei anchete.

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