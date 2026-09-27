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Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Studenții au fost evacuați și mutați peste noapte
Ambulanță
Un incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în căminul 17 din Complexul Studențesc Hașdeu, din Cluj-Napoca. Studenții cazați în clădire au fost evacuați și mutați temporar în alt cămin. Nu au fost raportate victime, potrivit Consiliului Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai.
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