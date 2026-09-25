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Primele obuziere K9 au ajuns în România. Contractul cu Hanwha valorează aproape un miliard de dolari

K9 Thunder (foto: profimedia)

K9 Thunder (foto: profimedia)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 sept. 2026, 21:54

România a primit primele obuziere autopropulsate K9 din Coreea de Sud, împreună cu vehicule K10 pentru aprovizionarea cu muniție și vehicule de recuperare K12. Sosirea acestora a fost relatată vineri, 25 septembrie, de publicația de specialitate Defence Blog. Livrarea face parte dintr-un contract de aproape un miliard de dolari încheiat cu Hanwha Aerospace. Nu a fost precizat câte vehicule au ajuns în această etapă.

Ce prevede contractul pentru Armata Română

Acordul semnat la 9 iulie 2024 include 54 de obuziere K9 și 36 de vehicule de reaprovizionare K10, care trebuie livrate etapizat în cinci ani. Pachetul cuprinde și vehicule de sprijin, precum și 18.000 de proiectile de calibrul 155 mm. Primele 18 obuziere și 12 vehicule K10 sunt construite în Coreea de Sud, în timp ce producția celorlalte este planificată în România.

Livrările erau prevăzute inițial să înceapă în 2027. Potrivit Defence Blog, Hanwha a devansat sosirea primelor vehicule pentru a permite testarea și evaluarea lor în a doua jumătate a acestui an. Acest lucru nu înseamnă că întregul prim lot a fost deja livrat: restul tranșei inițiale este așteptat la începutul anului viitor.

La ce folosesc K9, K10 și K12

K9 este un obuzier autopropulsat pe șenile, dotat cu un tun de 155 mm. Poate părăsi rapid poziția după tragere, pentru a reduce expunerea la focul de răspuns. Varianta destinată României poartă numele „Tunetul”.

Vehiculele K10 transportă muniția necesară obuzierelor și o transferă automat în teren. Fiecare poate transporta 104 proiectile și 504 încărcături de propulsie. În livrarea anunțată vineri se află și vehicule K12, destinate recuperării tehnicii militare.

O parte din producție, la Petrești

Hanwha Aerospace a început în februarie 2026 construcția unei fabrici la Petrești, în județul Dâmbovița. Unitatea, prima facilitate de producție a companiei în Europa, este proiectată să asigure asamblarea, testarea și sprijinul pe durata exploatării pentru sistemele K9 și K10.

Fabrica va ocupa aproximativ 181.000 de metri pătrați și va include o pistă de testare de circa 1,75 kilometri. Hanwha spune că urmărește o localizare de până la 80% prin participarea industriei românești — un obiectiv anunțat de companie, nu un nivel deja atins.

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