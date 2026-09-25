Primele obuziere K9 au ajuns în România. Contractul cu Hanwha valorează aproape un miliard de dolari

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 sept. 2026, 21:54

România a primit primele obuziere autopropulsate K9 din Coreea de Sud, împreună cu vehicule K10 pentru aprovizionarea cu muniție și vehicule de recuperare K12. Sosirea acestora a fost relatată vineri, 25 septembrie, de publicația de specialitate Defence Blog. Livrarea face parte dintr-un contract de aproape un miliard de dolari încheiat cu Hanwha Aerospace. Nu a fost precizat câte vehicule au ajuns în această etapă.

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