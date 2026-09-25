Imagini ca în Apocalipă în Iași. Sute de kilograme de pește au ajuns în grădinile oamenilor

Publicat 25 sept. 2026, 18:52 Actualizat 25 sept. 2026, 18:57 Sursă Ziarul de Iasi

Locuitorii din satul Luceni, comuna Victoria, județul Iași, au avut parte joi dimineață de o imagine neobișnuită. Peștii au ajuns în grădinile oamenilor, pe drum și în vegetația de pe marginea apei, după ce Jijia Veche s-a revărsat.

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