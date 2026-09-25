Imagini ca în Apocalipă în Iași. Sute de kilograme de pește au ajuns în grădinile oamenilor

Locuitorii din satul Luceni, comuna Victoria, județul Iași, au avut parte joi dimineață de o imagine neobișnuită. Peștii au ajuns în grădinile oamenilor, pe drum și în vegetația de pe marginea apei, după ce Jijia Veche s-a revărsat.
Un localnic, care spune că este pescar, susține că este vorba despre câteva sute de kilograme de pește și reclamă faptul că numeroase exemplare au rămas să moară în mâl și printre plante. Primarul comunei Victoria, Daniel Crețu, confirmă că apa a fost dirijată din Jijia Nouă în Jijia Veche, însă explică situația prin blocarea cursului de apă în mai multe puncte.
Pești ajunși în grădini și pe drum
Unul dintre locuitorii din Luceni a transmis „Ziarului de Iași” că a găsit cantități mari de pește în apropierea gospodăriilor. Acesta spune că situația este cu atât mai gravă cu cât este pescar și consideră că numeroase exemplare au fost pierdute.
„Câteva sute de kilograme de pește sunt prin grădini, pe drum. Eu sunt pescar, mi se pare o mizerie să se distrugă atâta pește. Iar primarul ar fi zis, se pare, «lasă-l acolo, că-l mănâncă pelicanii»”, a transmis localnicul.
În filmulețele trimise de acesta pot fi văzute zeci de kilograme de pește pe malul apei, în mâl și în vegetație.
Localnicul susține că totul s-ar fi întâmplat după ce apa a fost dirijată din Jijia Nouă către Jijia Veche. El afirmă că un tub înfundat ar fi făcut ca peștii să rămână în zonele în care apa s-a revărsat.
„Primarul a băgat apă de pe Jijia Nouă pe Jijia Veche și dimineață, când a dat drumul la apă, din cauza unui tub înfundat tot peștele a rămas prin grădini, pe drum. Sunt sute de kilograme de pește – vă dați seama ce înseamnă asta?”, a explicat acesta.
Primarul oferă o altă explicație pentru peștii ajunși în gospodării
Daniel Crețu confirmă că Jijia Veche a fost alimentată cu apă din Jijia Nouă, însă susține că problema a fost favorizată de blocarea cursului de apă în mai multe locuri. Potrivit edilului, localnicii ar fi construit improvizații pentru a putea traversa apa, iar acestea au împiedicat circulația normală a acesteia.
„Se alimentează Jijia Veche din Jijia Nouă, când e necesar, și acum i-a venit rândul să fie alimentată. Și cursul Jijiei Vechi era înfundat de către oameni. Când a venit apa aia mare și când s-a retras apa, a angrenat tot mâlul ăla stătut de ani de zile, cu conținut mare de sulf, care a amețit peștii. Acum rămâne să-i mănânce lebedele”, spune Daniel Crețu.
Astfel, explicațiile celor implicați sunt diferite. În timp ce localnicul pune situația pe seama unui tub înfundat după dirijarea apei din Jijia Nouă, primarul indică blocajele existente pe cursul Jijiei Vechi și efectul mâlului antrenat de apă.
Garda de Mediu Iași verifică situația
Cazul a ajuns și în atenția Gărzii de Mediu Iași, chiar dacă instituția nu a primit până în prezent o sesizare oficială. Comisarul-șef Gheorghe Bacușcă a anunțat că au fost solicitate verificări pentru a se stabili ce s-a întâmplat.
„Nu avem nicio reclamație. Vom face verificări. Eu am transmis la Apele Române să verifice, ei monitorizează, vom verifica și noi situația în zilele următoare”, a declarat Gheorghe Bacușcă.
Potrivit comisarului-șef, angajații Primăriei Victoria au început să strângă peștele ajuns pe mal. Operațiunea a fost confirmată și de primarul Daniel Crețu, care spune că aceasta urma să fie intensificată vineri.
Primăria spune că strânge peștele
Edilul a explicat că peștii sunt adunați pentru a evita deteriorarea lor. Daniel Crețu susține, însă, că numărul exemplarelor nu ar fi atât de mare precum lasă impresia imaginile distribuite de localnic.
„Acum culegem peștele, că dau căldurile, să nu se strice. Mâine dimineață facem o activitate mai intensă, cred că ajungem să strângem doi saci de pești. Nu sunt așa de mulți cum par în fotografii – e ca în reclamele la imobiliare, unde o cameră de 25 de metri pătrați ajunge să arate ca una de 100 de metri pătrați”, a mai spus Daniel Crețu.