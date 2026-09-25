Breșă de securitate pe platforma lansată de Guvern: CNP-uri și adrese de domiciliu lăsate la liber pe internet

Publicat 25 sept. 2026, 15:04 Sursă Realitatea PLUS

Noua platformă prin care Guvernul și-a propus să aducă mai multă transparență în companiile de stat a debutat cu o problemă gravă de securitate: documente publicate online conțin date personale sensibile ale unor persoane aflate în conducerea unor instituții publice, accesibile oricărui utilizator de internet.

Distribuie articolul