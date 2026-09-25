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Social· 1 min citire
Breșă de securitate pe platforma lansată de Guvern: CNP-uri și adrese de domiciliu lăsate la liber pe internet
Guvernul României
Publicat25 sept. 2026, 15:04
SursăRealitatea PLUS
Noua platformă prin care Guvernul și-a propus să aducă mai multă transparență în companiile de stat a debutat cu o problemă gravă de securitate: documente publicate online conțin date personale sensibile ale unor persoane aflate în conducerea unor instituții publice, accesibile oricărui utilizator de internet.
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