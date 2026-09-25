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Breșă de securitate pe platforma lansată de Guvern: CNP-uri și adrese de domiciliu lăsate la liber pe internet

Guvernul României

Guvernul României

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 sept. 2026, 15:04
SursăRealitatea PLUS

Noua platformă prin care Guvernul și-a propus să aducă mai multă transparență în companiile de stat a debutat cu o problemă gravă de securitate: documente publicate online conțin date personale sensibile ale unor persoane aflate în conducerea unor instituții publice, accesibile oricărui utilizator de internet.

CNP-uri, date din actele de identitate și adrese de domiciliu, în documentele publicate

Printre datele care pot fi consultate în documentele încărcate pe platformă se află CNP-uri valide, serii și numere de buletin, precum și adrese de domiciliu. Într-unul dintre cazuri, documentul conține și numărul de telefon, adresa de e-mail și data nașterii unei persoane.

Informațiile sunt incluse în documentele publicate pe platformă și pot fi accesate de utilizatorii de internet. Până în acest moment, au fost identificate cel puțin 10 documente care conțin astfel de date personale.

Ce prevede legea

Platforma își întemeiază publicarea informațiilor pe art. 51 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. De altfel, chiar pagina principală a platformei precizează că datele sunt publicate în baza acestei prevederi legale.

Articolul 51 impune, într-adevăr, un nivel ridicat de transparență. Întreprinderile publice trebuie să publice, printre altele, componența consiliilor de administrație și de supraveghere, CV-urile membrilor, durata mandatelor, afilierea politică a acestora, remunerațiile, anumite declarații și contractele de mandat.

Prevederea legală nu menționează însă obligația de a publica CNP-ul, seria și numărul actului de identitate sau adresa exactă de domiciliu. Aceste informații nu sunt enumerate printre datele care trebuie făcute publice în baza articolului 51.

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