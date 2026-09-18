Incident grav pe A3, între Râșnov și Cristian. Șoferiță de 76 de ani, surprinsă în timp ce circula pe contrasens

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 16:24

O femeie în vârstă de 76 de ani a fost identificată și sancționată de polițiștii din Brașov după ce a circulat pe contrasens pe autostrada A3, între Râșnov și Cristian. Șoferița a fost amendată, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

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