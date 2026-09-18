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Incident grav pe A3, între Râșnov și Cristian. Șoferiță de 76 de ani, surprinsă în timp ce circula pe contrasens

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 16:24

O femeie în vârstă de 76 de ani a fost identificată și sancționată de polițiștii din Brașov după ce a circulat pe contrasens pe autostrada A3, între Râșnov și Cristian. Șoferița a fost amendată, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

Momentul în care șoferița circulă pe contrasens, surprins de camera de bord a unui alt autoturism

Momentul în care autoturismul condus de o femeie în vârstă de 76 de ani pătrunde pe contrasens, pe autostrada A3, a fost surprins de camera de bord a unui alt autoturism. Imaginile au fost ulterior publicate în mediul online.

Potrivit reprezentanților Poliției Județene Brașov, incidentul a avut loc vineri, 18 septembrie, pe tronsonul de autostradă cuprins între localitățile Râșnov și Cristian.

Șoferița, identificată și sancționată de polițiști

”Din verificările efectuate de poliţişti a rezultat că, în cursul aceleiaşi zile, autoturismul surprins a circulat pe Autostrada A3, pe sensul Râşnov-Cristian, în direcţia opusă sensului normal de deplasare, punându-se astfel în pericol pe sine, dar şi siguranţa celorlalţi participanţi. La scurt timp, conducătoarea auto a fost identificată, la volan fiind o femeie în vârstă de 76 de ani”, transmit reprezentanţii Poliţiei judeţului Braşov.

Șoferița a fost sancționată contravențional, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru patru luni.

Ce trebuie să faci atunci când ajungi din greșeală pe contrasens

Poliția le reamintește conducătorilor auto că întoarcerea și deplasarea pe sensul opus al unei autostrăzi sunt manevre extrem de periculoase, care pot avea consecințe grave.

În cazul în care ajung, din greșeală, pe sensul opus de mers, șoferii trebuie să oprească pe banda de urgență, să pornească luminile de avarie și să anunțe cât mai repede autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112.

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