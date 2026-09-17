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Incident grav la o școală din județul Timiș. Un elev a ajuns la spital cu fractură la umăr, după mai multe altercații cu un coleg

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat17 sept. 2026, 20:00
Actualizat17 sept. 2026, 20:03

Un incident grav a avut loc miercuri la o școală din localitatea Chevereșu Mare, județul Timiș. Un elev de clasa a V-a a ajuns la spital cu o fractură închisă la umăr, după o altercație cu un coleg de clasa a VI-a.

Elevul a fost împins într-un șanț

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Timiș, cei doi copii s-ar fi șicanat în repetate rânduri, atât în timpul pauzelor, cât și după încheierea cursurilor. Conflictul a continuat în timp ce elevii, însoțiți de un cadru didactic, se îndreptau spre microbuzul școlar.

La un moment dat, elevul de clasa a V-a s-ar fi apropiat de colegul său, care se pregătea să urce în microbuz, iar acesta din urmă ar fi ripostat și l-ar fi împins într-un șanț.

Ulterior, copilul de clasa a V-a a ajuns acasă și le-a povestit părinților ce s-a întâmplat. Aceștia au sunat la 112 și l-au dus de urgență la Spitalul de Copii din Timișoara, unde a fost internat după ce a fost diagnosticat cu fractură închisă la umăr.

Din datele disponibile la momentul publicării acestei știri, minorul se află în afara oricărui pericol.

Cei doi minori vor fi consiliați psihologic

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a deschis o anchetă, în urma acestui incident, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere urmează să fie analizate pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs altercația.

În funcție de rezultatele verificărilor, școala la care sunt înscriși cei doi elevi va dispune măsurile prevăzute de legislație.

Totodată, reprezentanții inspectoratului spun că atât cei doi elevi, cât și familiile acestora vor beneficia de consiliere psihologică.

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