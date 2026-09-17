Incident grav la o școală din județul Timiș. Un elev a ajuns la spital cu fractură la umăr, după mai multe altercații cu un coleg

Publicat 17 sept. 2026, 20:00 Actualizat 17 sept. 2026, 20:03

Un incident grav a avut loc miercuri la o școală din localitatea Chevereșu Mare, județul Timiș. Un elev de clasa a V-a a ajuns la spital cu o fractură închisă la umăr, după o altercație cu un coleg de clasa a VI-a.

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