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Locale· 2 min citire
Incident grav la o școală din județul Timiș. Un elev a ajuns la spital cu fractură la umăr, după mai multe altercații cu un coleg
FOTO: Arhivă
Publicat17 sept. 2026, 20:00
Actualizat17 sept. 2026, 20:03
Un incident grav a avut loc miercuri la o școală din localitatea Chevereșu Mare, județul Timiș. Un elev de clasa a V-a a ajuns la spital cu o fractură închisă la umăr, după o altercație cu un coleg de clasa a VI-a.
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