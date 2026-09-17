Ionică Sterp, după discuțiile de la Cotroceni: „Să nu se mai omoare animalele!”. Cele trei probleme puse pe masa președintelui

Publicat 17 sept. 2026, 07:27 Sursă Realitatea PLUS

Ionică Sterp spune că fermierii au cerut, în discuțiile purtate la Cotroceni, oprirea sacrificării animalelor sănătoase, redeschiderea exporturilor și măsuri pentru problema urșilor. Crescătorul de animale susține că blocarea exportului îi obligă pe oieri să vândă mieii la prețuri care le provoacă pierderi foarte mari, conform Realitatea PLUS.

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