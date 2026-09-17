Ionică Sterp, după discuțiile de la Cotroceni: „Să nu se mai omoare animalele!”. Cele trei probleme puse pe masa președintelui

Ionică Sterp spune că fermierii au cerut, în discuțiile purtate la Cotroceni, oprirea sacrificării animalelor sănătoase, redeschiderea exporturilor și măsuri pentru problema urșilor. Crescătorul de animale susține că blocarea exportului îi obligă pe oieri să vândă mieii la prețuri care le provoacă pierderi foarte mari, conform Realitatea PLUS.
Ionică Sterp pune sub semnul întrebării situația în care au ajuns crescătorii de animale după blocarea exporturilor și spune că fermierii au mers la Cotroceni cu trei solicitări clare: să nu le mai fie ucise animalele sănătoase, să fie redeschise piețele externe și să fie luate măsuri în privința urșilor.
Ionică Sterp, unul dintre fermierii implicați în protestul fermierilor din Piața Victoriei, a vorbit despre revendicările transmise în timpul discuțiilor purtate la Palatul Cotroceni. Crescătorii de animale au cerut ca președintele Nicușor Dan să se implice în găsirea unor soluții pentru efectivele sacrificate în contextul pestei micilor rumegătoare, pentru deblocarea exporturilor și pentru atacurile urșilor asupra oamenilor și animalelor.
În cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Ionică Sterp a explicat că prima și cea mai urgentă problemă ridicată de oieri este sacrificarea efectivelor despre care proprietarii susțin că erau sănătoase. El a dat exemplul unei femei care ar fi pierdut 900 de oi și a legat această situație de imposibilitatea crescătorilor de a-și valorifica animalele pe piețele externe. Oprirea exporturilor pune o presiune și mai mare pe fermieri, spune acesta, pentru că îi lasă cu foarte puține variante de vânzare.
Ionică Sterp: „Primul lucru, să nu se mai omoare animale”
„Să nu se mai omoare animalele. Am avut femei cu noi acolo cărora li s-au omorât 900 de oi, oi sănătoase. A zis femeia că n-aveau nimica. Primul lucru: să nu se mai omoare animale. Al doilea: să se redeschidă țările terțe, să dea drumul la export, pentru că oamenii sunt disperați. Punctul trei, am spus și o spunem de fiecare dată: urșii, dom'le! Urșii omoară oamenii. E mai prețios un urs sau un om? Am lăsat un catalog cu aproximativ, acum nu știu chiar exact câte am băgat, vreo 38 de ciobani rupți de urs, omorâți, o femeie omorâtă la munte... în fine, cu ce am avut și noi de la asociația noastră.”
Cele trei solicitări prezentate de Ionică Sterp acoperă probleme diferite, dar care, în opinia crescătorilor, ajung să lovească în aceeași activitate. Pe de o parte, oierii contestă modul în care sunt gestionate focarele și spun că nu vor ca animale pe care le consideră sănătoase să fie sacrificate. Pe de altă parte, cer reluarea exporturilor, una dintre principalele surse prin care sectorul își poate valorifica producția.
Problema urșilor a fost adusă separat în discuție. Sterp afirmă că reprezentanții fermierilor au prezentat la Cotroceni inclusiv o evidență cu cazuri de ciobani atacați de urși. Cifra și circumstanțele prezentate de acesta reprezintă datele invocate de asociația pe care o reprezintă, nu un bilanț oficial verificat independent.
Blocarea exporturilor îi împinge pe fermieri spre abatoare
O altă nemulțumire majoră este legată de prețul pe care crescătorii îl pot obține în prezent pentru animale. Ionică Sterp spune că, în lipsa accesului normal la piețele externe, oierii sunt împinși să vândă către abatoare cu aproximativ 10-11 lei pe kilogram, nivel despre care afirmă că nu le permite să-și acopere costurile și provoacă pierderi foarte mari.
Exporturile de ovine și caprine se numără printre principalele revendicări prezentate de crescători și la protestul din Piața Victoriei. Interdicțiile au fost introduse în contextul focarelor de pestă a micilor rumegătoare, iar autoritățile pregătesc măsuri pentru deblocarea treptată a piețelor.
Sterp contestă însă situația economică în care au ajuns fermierii și pune problema diferenței dintre prețurile obținute prin vânzarea către abatoare și cele pe care crescătorii le-ar putea încasa dacă exporturile ar funcționa normal.
„Cu 10 și 11 lei nu este boală, și cu 22 de lei este boală”
„Nu poate să ia exportul, decât în abatoare, să le băgăm în abatoare cu 10 lei și cu 11 lei kilogramul de miel. Pierdere totală. La prețul de 10 și 11 lei, mielul e o pierdere extraordinar de mare. Dar știți ce vreau să mai scot în evidență aici? Oameni buni, de ce cu 10 lei și cu 11 lei nu este boală, ați înțeles? Deci cu 10 și cu 11 lei nu este boală, și cu 22 de lei este boală. Aici trebuie să ne gândim noi.”