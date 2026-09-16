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Politica· 2 min citire

Ciprian Ciucu vrea ca Bucureștiul să arate precum Madridul: „Vreau să îl regenerez pe modelul Madrid, nu sper chiar la Paris”

Ciucu visează la un București precum Madridul, „măcar”. Foto/Inquam

Ciucu visează la un București precum Madridul, „măcar”. Foto/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 sept. 2026, 16:13

Primarul General al Capitalei pare să-și fi setat ambițiile un pic cam sus. Ciprian Ciucu declară că vrea să regenereze centrul Bucureștiului, „dacă nu ca la Paris, măcar ca la Madrid”. Între timp, datoriile STB și Metrorex i-ar putea face pe locuitorii capitalei să apleze la varianta tradițională de deplasare, totofată și ecologică: mersul pe jos sau cu bicicleta, fiindcă nu toți au sau își permit mașină.

Revoluția lui Ciucu vine cu termen de livrare: 10 ani

Bucureștenii au aflat, în sfârșit, cum arată marele proiect de transformare a Capitalei: începem cu promisiunea că peste un deceniu orașul va fi „cu adevărat european”. Madrid, poate. Parisul rămâne, deocamdată, la categoria „nu sper chiar atât de mult”.

Între timp, centrul Bucureștiului urmează să fie regenerat. Magheru va scăpa de mașini și poluare și se va umple de piațete verzi, oameni la masă și, probabil, randări spectaculoase. Dâmbovița va fi regenerată, Palatul Regal va fi regândit, pistele de biciclete vor fi conectate, iar mașinile care astăzi ocupă trotuarele vor fi coborâte civilizat… sub pământ.

Sună bine. Foarte bine.

Atât de bine, încât aproape uiți că Bucureștiul are o problemă recurentă cu partea aceea mai puțin fotogenică a administrației: să treacă de la prezentări și concursuri de soluții la lucrări efectiv terminate.

Pentru Magheru, de exemplu, ni se explică faptul că un concurs de soluții durează 6–8 luni. Apoi urmează proiectare, avize, licitații, contestații, execuție și, dacă toate astrele administrative se aliniază, poate vedem și piațetele verzi înainte să ne pensionăm.

Mesajul este „optimist”: vor fi 10 ani grei

Perfect. Bucureștiul are deja experiență la proiecte grele. Ce îi lipsea era să afle că și viitorul va fi greu.

Iar partea cu parcările subterane este, desigur, elegantă: nu eliminăm mașinile, doar le mutăm dedesubt. La suprafață rămân pietonii, bicicliștii, spațiile verzi și, sperăm, suficient asfalt cât să mai găsești drumul spre casă.

În rest, „revoluția” e în plină desfășurare.

Doar că, deocamdată, cea mai rapidă transformare pare să fie cea din Bucureștul de azi în Bucureștul promis pentru 2036.

Zece ani sunt mulți.

Dar măcar avem timp să ne obișnuim cu ideea că, într-o zi, Capitala va arăta european.

Poate chiar înainte de următoarea revoluție urbanistică.

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