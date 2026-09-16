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Politica· 2 min citire
Marius Tucă: Sistemul este disperat că au început protestele
Publicat16 sept. 2026, 07:12
SursăRealitate Plus
Jurnalistul Marius Tucă crede că Sistemul este panicat de faptul că au început protestele, iar partidul AUR a ajuns la 40 la sută în sondaje. Într-o intervenție în direct în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu, jurnalistul a susținut că, în urma violențelor provocate de instigatori infiltrați la protestul pașnic al fermierilor din fața Guvernului, oamenii sistemului încearcă să creeze percepția că suveraniștii sunt agresivi, deși, în opinia sa, realitatea din teren a fost cu totul alta.
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