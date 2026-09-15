Medicamente pentru un singur infarct într-un spital. Claudiu Manda: „La al doilea ce se va întâmpla?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 14:40

Claudiu Manda critică Guvernul condus de Ilie Bolojan pe fondul crizei din spitale și al lipsei banilor pentru programele medicale de urgență. Secretarul general al PSD spune că într-un spital ar mai exista medicamente pentru tratarea unui singur pacient cu infarct și cere urgent o rectificare bugetară.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre PSD