Medicamente pentru un singur infarct într-un spital. Claudiu Manda: „La al doilea ce se va întâmpla?”

Claudiu Manda critică Guvernul condus de Ilie Bolojan pe fondul crizei din spitale și al lipsei banilor pentru programele medicale de urgență. Secretarul general al PSD spune că într-un spital ar mai exista medicamente pentru tratarea unui singur pacient cu infarct și cere urgent o rectificare bugetară.
Claudiu Manda critică modul în care a fost construit bugetul pentru sănătate și avertizează că criza din spitale a ajuns într-un punct în care unele unități medicale nu mai au suficiente resurse pentru tratarea urgențelor. Secretarul general al PSD a dat exemplul unui spital despre care spune că ar mai avea medicamente pentru un singur pacient cu infarct.
Manda a legat această situație de lipsa unei rectificări bugetare și a susținut că Guvernul condus de Ilie Bolojan nu a asigurat de la început sumele necesare pentru serviciile medicale de urgență.
Claudiu Manda: „Ne programăm infarctul pentru anul viitor?”
Secretarul general al PSD a spus că a aflat din spațiul public despre situația unui spital în care ar mai exista medicamente suficiente pentru tratarea unui singur caz de infarct. El a folosit acest exemplu pentru a critica lipsa fondurilor din sistemul sanitar.
„Eu am văzut, la fel ca și dumneavoastră în spațiul public, la televizor, că într-un anumit spital mai sunt medicamente pentru un singur infarct. Adică, la al doilea ce se va întâmpla? Ne programăm infarctul pentru anul viitor?”, a declarat Claudiu Manda, marți, la B1 TV.
Declarația vine în contextul avertismentelor privind lipsa banilor pentru programele naționale destinate unor cazuri medicale critice, printre care ATI, AVC, neonatologie și infarct miocardic acut.
Manda dă vina pe modul în care a fost construit bugetul
Claudiu Manda susține că criza din spitale este legată direct de modul în care a fost construit bugetul pentru acest an și de faptul că nu a fost făcută o rectificare bugetară. Potrivit acestuia, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ar fi solicitat 660 de milioane de lei pentru zona de urgență, însă ar fi primit 490 de milioane de lei, diferența urmând să fie acoperită ulterior prin rectificare.
„Ajungem la momentul în care avem nevoie de rectificare, adică bugetul acesta a fost construit exclusiv de domnul Bolojan”, a spus secretarul general al PSD.
„România are nevoie de un guvern”
Claudiu Manda susține că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, care să poată face rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul 2027.
În opinia sa, lipsa unei intervenții rapide riscă să mențină problemele de finanțare din sistemul sanitar, în special în programele destinate cazurilor grave și urgențelor.
„România are nevoie de un guvern. (…) Este urgent nevoie să avem rectificare acolo unde este cazul”, a mai declarat Manda.
Secretarul general al PSD insistă astfel că criza din spitale nu poate fi separată de blocajul bugetar și de lipsa fondurilor necesare pentru programele medicale de urgență.
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