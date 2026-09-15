Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu n-au venit nici azi în Senat să dea explicații despre întâlnirea secretă – SURSE

Publicat 15 sept. 2026, 14:58 Sursă Realitate Plus

Premierul demis Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu nu s-au prezentat nici marți, 15 septembrie, la Comisia pentru Constituționalitate pentru a oferi explicații privind întâlnirea secretă din data de 14 august 2026. Cei doi s-au întâlnit în biroul președintelui PNL al Senatului, Mircea Abrudean, cu câteva zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra unui amendament la legea integrității care îl lasă fără mandat pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

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