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Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu n-au venit nici azi în Senat să dea explicații despre întâlnirea secretă – SURSE

Simina Tanasescu si Ilie Bolojan

Simina Tanasescu si Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 sept. 2026, 14:58
SursăRealitate Plus

Premierul demis Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu nu s-au prezentat nici marți, 15 septembrie, la Comisia pentru Constituționalitate pentru a oferi explicații privind întâlnirea secretă din data de 14 august 2026. Cei doi s-au întâlnit în biroul președintelui PNL al Senatului, Mircea Abrudean, cu câteva zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra unui amendament la legea integrității care îl lasă fără mandat pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

lie Bolojan și Simina Tănăsescu nu s-au prezentat nici astăzi la audierile din Comisia juridică din Senat și nu au transmis nicio explicație privind absența. Potrivit Realitatea Plus, premierul demisionar și șefa CCR au fost convocați din nou la audieri pentru marțea viitoare. Nici președintele Senatului nu a reușit să ajungă la audierile din comisie, din motive medicale, astfel că și el a fost chemat tot săptămâna viitoare.

Este a doua amânare a audierilor, din cauza absenței protagoniștilor, de această dată pentru marțea viitoare. De asemenea, comisia a cerut Curții Constituționale mai multe documente și informații, inclusiv legate de dosare aflate pe rol, pentru a stabili dacă nu există și alte cauze care ar putea fi influențate de această întâlnire.

Prima reunire a comisiei de anchetă constituită la Senat și condusă de senatoarea Cosmina Cerva a avut loc pe 8 septembrie, când a fost audiat ofițerul Serviciului de Protecție și Pază, Gabriel Borțoiu. Acesta se afla în zona biroului președintelui Senatului în momentul sosirii lui Ilie Bolojan și a Siminei Tănăsescu.

Ofițerul a declarat că are doar atribuții de patrulare și că nu a fost informat despre întâlnirea dintre cei doi, iar verificarea identității persoanelor se face la intrarea în clădire. Solicitat să ofere detalii, Borțoiu a invocat secretul de stat privind misiunea sa.

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În timpul ședinței din 8 septembrie 2026 au fost prezentate înregistrări video cu sosirea la Senat a premierului Ilie Bolojan și a președintei CCR, Simina Tănăsescu.

Bolojan a fost acuzat că a încercat să influențeze decizia CCR privind mandatul lui Fritz prin negocieri purtate în biroul președintelui Senatului.

Parlamentul anchetează întâlnirea Bolojan-Tănăsescu. Premierul demis, acuzat că a încercat să influențeze decizia CCR

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