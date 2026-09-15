PSD propune obligativitatea uniformelor școlare. Daniel Zamfir: „Școala nu trebuie să fie despre modă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 14:26

PSD propune obligativitatea uniformelor școlare în învățământul preuniversitar, măsură care ar urma să se aplice din anul școlar viitor. Senatorul Daniel Zamfir susține că uniforma ar reduce diferențele dintre elevi și situațiile de bullying legate de posibilitățile materiale ale familiilor.

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