PSD propune obligativitatea uniformelor școlare. Daniel Zamfir: „Școala nu trebuie să fie despre modă”

PSD propune obligativitatea uniformelor școlare în învățământul preuniversitar, măsură care ar urma să se aplice din anul școlar viitor. Senatorul Daniel Zamfir susține că uniforma ar reduce diferențele dintre elevi și situațiile de bullying legate de posibilitățile materiale ale familiilor.
PSD propune obligativitatea uniformelor școlare în învățământul preuniversitar, iar măsura ar urma să se aplice începând cu anul școlar viitor. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir susține că școala ar trebui să pună în centrul atenției performanța și valoarea elevilor, nu hainele pe care aceștia le poartă sau posibilitățile financiare ale părinților.
Potrivit senatorului PSD, fiecare unitate de învățământ ar urma să își stabilească propriul model de uniformă, împreună cu părinții, elevii și consiliul profesoral, astfel încât să nu existe o ținută identică în toate școlile.
Daniel Zamfir: „Școala nu trebuie să fie despre modă”
Daniel Zamfir a explicat că inițiativa privind obligativitatea uniformelor școlare a pornit de la ideea că diferențele materiale dintre elevi nu ar trebui să devină o sursă de presiune sau de bullying.
„Eu, împreună cu colegii mei semnatari ai acestei inițiative și cu toți colegii din Partidul Social Democrat, am dorit să introducem obligativitatea uniformelor școlare în învățământul preuniversitar, pentru că am constatat că școala nu trebuie să fie despre modă și nici despre modalități de bullying împotriva celor care nu-și permit o ținută în concordanță cu ce este astăzi în rândul tinerilor”, a declarat Daniel Zamfir, marți, la Palatul Parlamentului.
Senatorul PSD a susținut că elevii ar trebui apreciați pentru ceea ce pot și pentru rezultatele pe care le obțin, nu pentru situația financiară a familiei din care provin.
„Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, despre valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților”, a spus Zamfir.
Uniforma, văzută ca simbol al apartenenței la școală
Daniel Zamfir spune că uniforma nu ar trebui percepută ca o constrângere, ci ca un element prin care elevii să simtă că aparțin unei anumite comunități școlare.
„Uniforma școlară să reprezinte o mândrie, o apartenență și în niciun caz o constrângere”, a afirmat senatorul.
Potrivit acestuia, proiectul nu prevede o uniformă identică pentru toate școlile din România. Fiecare unitate de învățământ ar urma să își stabilească propriul model, după discuții cu părinții, elevii și cadrele didactice.
„Nu va fi o uniformă identică pentru toate unitățile de învățământ, dar, da, trebuie să existe acest mijloc prin care elevii să înțeleagă că aparțin unei unități de învățământ care, până la urmă, este și un sentiment de mândrie”, a mai spus Daniel Zamfir.
Daniel Zamfir critică dezbaterile din Comisia de Învățământ
Senatorul PSD a criticat și modul în care s-au desfășurat discuțiile din Comisia de Învățământ, susținând că dezbaterea pe tema obligativității uniformelor școlare a fost transformată într-o confruntare politică.
„Ceea ce ați văzut din partea curentului neomarxist prezent astăzi în Comisia de Învățământ s-a transformat într-adevăr într-un circ politic care nu are nicio legătură cu ceea ce trebuie să fie acest proiect de lege”, a declarat el.
Potrivit lui Daniel Zamfir, măsura ar urma să fie aplicată începând cu anul școlar viitor, iar modelul uniformei va fi decis la nivelul fiecărei unități de învățământ.
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