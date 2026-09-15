"Sorin Grindeanu premier". Daniel Zamfir anunță poziția PSD la consultările cu Nicușor Dan: zi decisivă miercuri, la Cotroceni

Publicat 15 sept. 2026, 13:57 Actualizat 15 sept. 2026, 14:03

PSD va merge la consultările de la Cotroceni cu propunerea ca Sorin Grindeanu să ocupe funcția de prim-ministru, a anunțat, marți, senatorul social-democrat Daniel Zamfir. Acesta a precizat că partidul ia în calcul și un guvern minoritar PSD sau un guvern în jurul formațiunii politice din care face parte. Referitor la varianta unui premier independent, senatorul a precizat că "s-a cam răsuflat". Președintele Nicușor Dan ar putea desemna noul premier miercuri, spun surse politice citate de Realitatea Plus

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