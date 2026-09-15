"Sorin Grindeanu premier". Daniel Zamfir anunță poziția PSD la consultările cu Nicușor Dan: zi decisivă miercuri, la Cotroceni

PSD va merge la consultările de la Cotroceni cu propunerea ca Sorin Grindeanu să ocupe funcția de prim-ministru, a anunțat, marți, senatorul social-democrat Daniel Zamfir. Acesta a precizat că partidul ia în calcul și un guvern minoritar PSD sau un guvern în jurul formațiunii politice din care face parte. Referitor la varianta unui premier independent, senatorul a precizat că "s-a cam răsuflat". Președintele Nicușor Dan ar putea desemna noul premier miercuri, spun surse politice citate de Realitatea Plus
”Partidul Social-Democrat şi-a exprimat foarte clar poziţia pe care o va avea la negocierile de la Cotroceni. PSD va merge cu propunerea Sorin Grindeanu prim-ministru, sau un guvern minoritar PSD, sau guvern în jurul PSD”, a declarat, marți, Daniel Zamfir.
Senatorul PSD a adăugat că ”asta nu înseamnă că acceptă orice altă formulă de tip guvern naţional sau guvern tehnocrat”.
”Haideţi să nu reluăm aceeaşi discuţie de acum patru luni. Exact acum patru luni, domnul Ilie Bolojan a avut pe masă acea propunere pe care şi noi am acceptat-o cu un guvern tehnocrat. Din motivele ştiute doar de domnia sa, a refuzat această propunere. Acum, să ne întoarcem la ce se discută acum patru luni, nu credem că este o propunere serioasă. Aşadar, Partidul Social-Democrat va merge cu propunerea Sorin Grindeanu, prim-ministru”, a precizat Zamfir.
Despre varianta unui premier independent, cu un guvern în jurul PSD, senatorul Zamfir a spus: ”S-a cam răsuflat. Nu cred că mai suntem în situaţia în care un premier independent să poată să facă acest lucru. Putem, evident, am spus, guvern minoritar cu prim-ministru PSD şi sigur guvern în jurul PSD, în sensul în care primul ministru să vină de la PSD şi în componenţa guvernului să intre şi alte formaţiuni politice”.
Negocierile, în impas: unde s-au blocat partidele
Negocierile pentru formarea noului Guvern sunt blocate, în condițiile în care între formațiunile politice persistă tensiunile privind atât formula guvernamentală, cât și numele viitorului premier.
În timp ce PSD susține că va vota doar un Guvern construit în jurul Partidului Social Democrat, PNL și USR afirmă în continuare că nu vor susține un executiv din care să facă parte social-democrații și iau în calcul inclusiv varianta alegerilor anticipate.
Negocierile sunt îngreunate și de numele premierului. În ultima perioadă a fost vehiculată varianta Luca Niculescu, însă nu toate formațiunile sunt de acord cu această propunere. Liberalii au transmis, de exemplu, că nu ar vota un cabinet tehnocrat.
"Nu unui guvern condus de un premier tehnocrat şi de miniştri teleghidaţi de Partidul Social Democrat", a declarat europarlamentarul Siegfried Mureşan, adăugând că "asta ar însemna că PSD-ul controlează România, dar nu-şi asumă răspunderea".
Surse politice citate de Realitatea PLUS spun că miercuri ar putea avea loc consultări oficiale între partidele parlamentare și președintele Nicușor Dan. Cel mai probabil, tot miercuri ar urma să fie anunțat și premierul, cel târziu joi.
Următorii pași, odată ce va fi demenat premierul
După desemnarea premierului, acesta va avea la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa de miniștri, pentru a prezenta programul de guvernare și pentru a obține susținerea unei majorități parlamentare. Misiunea este complicată de configurația actuală a Parlamentului, unde majoritatea este puternic fragmentată.
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